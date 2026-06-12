Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

jUANA_vIALE_1591468456-5 Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Además, estarán en la mesaza Carolina Baldini -ex esposa del Cholo Simeone, en su etapa de futbolista de la Selección, madre de Giuliano, convocado por Lionel Scaloni- y el piloto de automovilismo Manu Urcera -marido de Nicole Neumann y padre de su hijo Cruz-.

Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.