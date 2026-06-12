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Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el segundo fin de semana de junio y con el Mundial en marcha, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.

Este sábado 13 de junio, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand -que el 3 de junio cumplió cumplió 58 años con sus comidas al aire- encabezará una nueva emisión de su programa con cuatro invitados muy especiales que analizarán el gran tema de la semana: la polémica en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La Chiqui recibirá en su #mesaza a Nacho Otero -periodista de TN y conductor de "Arriba Argentinos" en El Trece-, Elisa Carrió -fundadora de la Coalición Cívica y una de las voces opositoras más reconocidas-, Ernesto Tenembaum, -el periodista político que conduce su ciclo en de Radio con Vos- y el economista Fausto Spotorno, que analizará la evolución de la inflación y las reservas del Banco Central.

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El domingo 14 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo, por el comienzo del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá.

Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Rafael Ferro -interpreta al padre del personaje de Tini Stoessel en la serie "Quebranto" en Disney +-, Julieta Zylberberg -protagoniza el unipersonal "Prima Facie" en el Teatro Picadero- y Manuela Pal -una de las protagonistas de "El chat de mamis" en el Paseo La Plaza.

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Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Además, estarán en la mesaza Carolina Baldini -ex esposa del Cholo Simeone, en su etapa de futbolista de la Selección, madre de Giuliano, convocado por Lionel Scaloni- y el piloto de automovilismo Manu Urcera -marido de Nicole Neumann y padre de su hijo Cruz-.

Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

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