Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el segundo fin de semana de junio y con el Mundial en marcha, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.
Este sábado 13 de junio, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand -que el 3 de junio cumplió cumplió 58 años con sus comidas al aire- encabezará una nueva emisión de su programa con cuatro invitados muy especiales que analizarán el gran tema de la semana: la polémica en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La Chiqui recibirá en su #mesaza a Nacho Otero -periodista de TN y conductor de "Arriba Argentinos" en El Trece-, Elisa Carrió -fundadora de la Coalición Cívica y una de las voces opositoras más reconocidas-, Ernesto Tenembaum, -el periodista político que conduce su ciclo en de Radio con Vos- y el economista Fausto Spotorno, que analizará la evolución de la inflación y las reservas del Banco Central.
El domingo 14 de mayo, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por figuras vinculadas al espectáculo, el teatro y el periodismo deportivo, por el comienzo del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá.
Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Rafael Ferro -interpreta al padre del personaje de Tini Stoessel en la serie "Quebranto" en Disney +-, Julieta Zylberberg -protagoniza el unipersonal "Prima Facie" en el Teatro Picadero- y Manuela Pal -una de las protagonistas de "El chat de mamis" en el Paseo La Plaza.
Además, estarán en la mesaza Carolina Baldini -ex esposa del Cholo Simeone, en su etapa de futbolista de la Selección, madre de Giuliano, convocado por Lionel Scaloni- y el piloto de automovilismo Manu Urcera -marido de Nicole Neumann y padre de su hijo Cruz-.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
comentar