Se conoció la razón por la que Daniela Cardone tiene ocho gatos embalsamados, en su casa

Daniela es madre de Brenda Gandini y de Junior Pisanú.

EL FUTURO DE LOS GATOS EMBALSAMADOS

Un detalle, no menor, por supuesto, es qué pasará con el futuro de los felinos, en el momento en que Daniela ya no esté en este plano. Y ese mismo dilema es el que se plantean entre Junior y Brenda Gandini, también hija de Cardone, quienes son hermanos y tendrán que resolver, a futuro.

Daniela y sus gatos, embalsamados.

“La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’", sinceró, Pisanú. Como propone la expresión popular: veremos, veremos, y después, lo sabremos.