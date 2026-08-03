Se conoció la razón por la que Daniela Cardone tiene ocho gatos embalsamados, en su casa

La exvedette guarda con minucioso cuidado y mantenimiento los restos momoficados de sus mascotas, en una vitrina. "Están uno arriba del otro".
Se conoció la impactante historia que hay detrás de las casi diez mascotas embalsamadas que Daniela Cardone tiene en su casa. Para la exvedette tiene un importante trasfondo familiar y sentimental y se generó la duda de qué pasará con los felinos, cuando ella ya no esté en este mundo. "Son ocho gatos".
Fue Freddy Villarreal, uno de los invitados a la mesa de Juana, quien abrió el tema al recordar un detalle sobre el familiar de Junior: “me acuerdo que había embalsamado al gato”, comentó, el humorista. Y la primera reacción del joven fue la corregirlo con un dato que generó la reacción de todos de los invitados y despertó la inquietud de la conductora del programa.
“Ocho. Ocho gatos embalsamados”, contó, Pisanú. Luego, el joven se adentró en compartir los detalles: “están en una vitrina, uno arriba del otro, puestos así. Son gatos persas en su mayoría”, compartió, Junior, con conocimiento de causa sobre el lugar y las condiciones en la que su familiar tiene bajo resguardo a los animales fallecidos.
“Me imagino que si los dejás al aire libre, se estropean", explicó, el actor, sobre el motivo puntual por el que los cuatro patitas tienen que estar resguardados en una vitrina. "La historia fue que falleció mi abuela y tenía ojos claros, y el persa tiene ojos claros. Y hubo ahí un vínculo muy fuerte”.
Un detalle, no menor, por supuesto, es qué pasará con el futuro de los felinos, en el momento en que Daniela ya no esté en este plano. Y ese mismo dilema es el que se plantean entre Junior y Brenda Gandini, también hija de Cardone, quienes son hermanos y tendrán que resolver, a futuro.
“La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’", sinceró, Pisanú. Como propone la expresión popular: veremos, veremos, y después, lo sabremos.
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