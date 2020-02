Denunciarán a Jimena Barón por "apología de la explotación sexual"

María Elena Leuzzi, titular de la AVIVI, adelantó en diálogo con POPULAR que se presentará "ante la Justicia penal para denunciar a Jimena Barón por el delito de apología de la explotación sexual, manejada por mafias de proxenetas que mueven millones con los cuerpos de nuestras hijas, que muchas veces resultan desaparecidas o capturadas por estas redes que las introducen con promesas de bienestar, usando drogas, dinero, y luego se les vuelve un infierno".

"Luchamos contra la explotación sexual de niñas, de adolescentes y de mujeres adultas. Tenemos en Argentina miles de desaparecidas que aún buscamos, y sabemos que se las llevaron las redes de trata y explotación sexual. Viene esta chica y destruye todo. No tiene la menor idea de lo que significa ser explotada sexualmente. Lo que les pasa a las víctimas. Es increíble lo que hizo. Yo no puedo mirar para otro lado, o sólo criticar. Hay que denunciarla, y que la Justicia investigue a fondo por qué hizo esta campaña queriendo convertir en algo lindo ser puta cuando hay desaparecidas, mujeres atrapadas o muertas. Decidí denunciarla en sede penal. Y la voy a seguir, como desde AVIVI hacemos siempre con las denuncias que presentamos. No puede ser que las chicas que la admiran a Jimena Barón reciban este mensaje nefasto", dijo Leuzzi.

Durante la jornada del martes, Barón provocó un escándalo en redes sociales y medios de comunicación al dar a conocer imágenes promocionales de su nueva canción llamada justamente "Puta" (al comunicarse con ese número se escuchaba el tema) que derivó en críticas de mujeres que fueron rescatadas de la trata sexual, como también de organización como Madres con la Trata y otras (ver pág. 31).

"Es realmente increíble que una mujer con muchísimo dinero promocione una canción o su carrera naturalizando la comercialización de cuerpos para su explotación sexual. En lugar de hacer campaña para que no se pague más por sexo, porque es otra forma de dominio machista, ella tira abajo todo lo que se hace para erradicar la trata. La Justicia debe ayudar a frenar esta locura", señaló Leuzzi.

La titular de AVIVI manifestó: "Hay una lucha contra las organizaciones mafiosas de proxenetas que se llevan a las pibas, entonces si hay que enfrentarse a Jimena Barón o quien sea porque intentan decirles a las chicas que cobrar por sexo es algo muyy bueno o lindo, como cualquier otro trabajo, ahí voy a estar yo para denunciar, como muchas otras mujeres que estamos hartas de que se metan con nuestras hijas".

Anoche, al cierre de esta edición, Leuzzi se encontraba reunida en la sede de AVIVI junto al equipo legal de la entidad, con el objetivo de darle forma al texto que será presentado hoy ante la Justicia. "Después de realizada la denuncia, daremos a conocer el contenido de la misma. No podemos quedarnos calladas", finalizó Leuzzi.