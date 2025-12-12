La furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann por el cumple de 15 de una de sus hijas

“La fiesta de 15 la voy a hacer yo y el viaje lo hace con la mamá, eso se acordó desde el principio. No entiendo el conflicto todavía", manifestó Fabián, en una nota para A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, en América, en medio de un nuevo enfrentamiento del exfutbolista con la exmodelo.

“Ya estamos ahí, lo vamos a hacer en un salón en Olivos y estamos muy contentos. La gente es de primera y nos está ayudando con todo”, contó Fabián, sobre los pormenores de la organización del festejo, que se llevará a cabo el año que viene y que tendrá a una de sus tres hijas en común con Neumann como la protagonista absoluta.

Al referirse a la versión que señalaba un pedido de Allegra para reunir a sus padres en la fiesta, Cubero explicó como se tomó la determinación de que sea el quien le haga la fiesta a la adolescente: “En un momento se habló, pero enseguida se tomó la decisión de hacer la fiesta con uno y el viaje con otro. Debido a que la mamá prefiere viajar, eligió hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros”.

LA POSTURA DE NICOLE

"Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería hacer y ella dijo que le encantaría las dos familias juntas. Yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería”, aseguró Nicole, en primera persona, en declaraciones públicas.

"Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente como para lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá”, reflexionó Neumann. Un festejo terminó dividiendo aún más las aguas.