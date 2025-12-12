Espectáculos |

La furia de Fabián Cubero con Nicole Neumann por el cumple de 15 de una de sus hijas

El exjugador de fútbol se mostró molesto porque la mamá de sus hijas quiere participar de la celebración. "Estaba acordado".

Pasan los años y no hay forma de que "reine la paz" entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, expareja, quienes son padres de 3 hermosas adolescentes: Allegra, Sienna e Indiana. Y, en medio de una batalla judicial por el régimen vacacional y la cuota alimentaria, Poroto se refirió a la nueva disputa que lo enfrenta con quien fue su pareja por muchos años: el cumple de 15 de una de sus hijas.

“La fiesta de 15 la voy a hacer yo y el viaje lo hace con la mamá, eso se acordó desde el principio. No entiendo el conflicto todavía", manifestó Fabián, en una nota para A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, en América, en medio de un nuevo enfrentamiento del exfutbolista con la exmodelo.

“Ya estamos ahí, lo vamos a hacer en un salón en Olivos y estamos muy contentos. La gente es de primera y nos está ayudando con todo”, contó Fabián, sobre los pormenores de la organización del festejo, que se llevará a cabo el año que viene y que tendrá a una de sus tres hijas en común con Neumann como la protagonista absoluta.

Al referirse a la versión que señalaba un pedido de Allegra para reunir a sus padres en la fiesta, Cubero explicó como se tomó la determinación de que sea el quien le haga la fiesta a la adolescente: “En un momento se habló, pero enseguida se tomó la decisión de hacer la fiesta con uno y el viaje con otro. Debido a que la mamá prefiere viajar, eligió hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros”.

LA POSTURA DE NICOLE

"Creo haber dejado bien en claro la última vez que hablé públicamente, que yo le pregunté a mi hija qué quería hacer y ella dijo que le encantaría las dos familias juntas. Yo dije que por supuesto, que no había problema y que por mí así sería”, aseguró Nicole, en primera persona, en declaraciones públicas.

"Por quien yo haría cualquier cosa, ya que es mi hija y soy lo suficientemente adulta y coherente como para lidiar con la presencia de cualquiera, por ella y su festejo, incondicionalmente, como su mamá”, reflexionó Neumann. Un festejo terminó dividiendo aún más las aguas.

Fabián Cubero furioso con Nicole Neumann

