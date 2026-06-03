Desconsolado llanto de Nazarena Vélez, enfurecida con Fede Bal: "Tuve ganas de matarlo"

La panelista rompió en lágrimas al aire tras escuchar a su hija decir que el final de su relación con Fede Bal fue el trauma más grande de su vida.
El detonante que reabrió la dolorosa historia fue que Fede Bal dio en el stream Blender. Allí, el hijo de Carmen Barbieri donde aseguró que “el tiempo le dio la razón” frente a las denuncias cruzadas que protagonizó junto a Barbie Vélez, en 2016. Ella lo había denunciado por lesiones agravadas y violencia de género. Por su parte, él la contrademandó por lesiones, destrozos y amenazas. Ambos fueron sobreseídos por la Justicia
“Cuando un hijo la está pasando mal, es lo único que no puedo manejar”, comenzó a manifestar Nazarena Vélez, visiblemente conmovida, al aire de LAM, en las noches de América, al hablarse de la angustia de su hija, Barbie, tras escuchar a Bal al referirse a el final de la relación entre ellos, inmersa en un contexto de Violencia de Género.
“¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija? ¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y ver cómo todo el mundo la señala?”. recordó, Vélez, al aire del programa de las noches de América, sobre lo vivido hace diez años atrás.
"Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia. Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida. La Justicia no es justicia, como pasa siempre. No podés decir que es un empate técnico. Alguien está diciendo que se intentó incendiar un lugar y que le pegaron a una mujer. Barbie nunca me contó la verdad porque le arranco la cabeza. Cuando estás en una relación así, te da vergüenza contar", contó, Nazarena.
"No siento nada, no me sorprendo”, comenzó Carmen, al requerir su palabra, tras los dichos de Barbie, nazarena y los de su propio hijo. “Yo no tenía por qué meterme ni hablar”.
“No estoy para nada molesta ni dolida ni enojada, no me guardo nada, no pienso hablar porque no tengo nada que decir, está cerrado. La Justicia determinó lo que determinó”, cerró Barbieri, ante las cámaras de televisión.
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