Desconsolado llanto de Nazarena Vélez, enfurecida con Fede Bal: "Tuve ganas de matarlo"

Desgarrador llanto de Nazarena Vélez contra fede Bal

LA REACCIÓN PÚBLICA DE CARMEN BARBIERI

"No siento nada, no me sorprendo”, comenzó Carmen, al requerir su palabra, tras los dichos de Barbie, nazarena y los de su propio hijo. “Yo no tenía por qué meterme ni hablar”.

“No estoy para nada molesta ni dolida ni enojada, no me guardo nada, no pienso hablar porque no tengo nada que decir, está cerrado. La Justicia determinó lo que determinó”, cerró Barbieri, ante las cámaras de televisión.