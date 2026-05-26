Maxi Balli liquidó a Carmen Barbieri por tratarla de "mufa": "El daño no vuelve atrás"

La panelista y la conductora mantienen una distancia irreconciliable de tres décadas. Fue a partir de los dichos de la mamá de Fede Bal en tevé en contra de la cachaca.
Marixa Balli salió con los "tapones de punta" y reflotó una vieja pelea con Carmen Barbieri, con quien están enemistadas hace treinta años. La panelista de Cortá por Lozano aseguró que no hay posibilidad de reconciliación alguna con la conductora, en el contexto del impensado acercamiento entre Georgina Barbarossa y Moria Casán.
"No tengo nada en contra de nadie, pero no lo siento sincero. Entonces, quedan ahí. No son sinceras porque después vuelve a decir cosas que no son correctas", aseguró Marixa, en diálogo con Infama, el programa de Marcela Tauro, por América.
"Lo que hago es no olvidar. Porque a mí me hizo mucho daño. Ese daño no vuelve atrás", remarcó, Balli, enfatizando en su postura, a pesar de los pedidos de disculpas de Carmen, en tevé, a lo largo de los años. "No se juega con ciertas cosas. No se hace ni en joda, ni por bronca. Vos podés odiar mucho a alguien o que te moleste en tu vida, pero hay cosas que traspasan todo”.
“Lo generó esa persona. Entonces no, no es inocente. No hay olvido. Sé que no es sincero. Y yo tengo mucha intuición. Es que cuando alguien hiere tanto a otra persona, ¿cómo volvés atrás? Yo me remonto a ciertos momentos y no puedo volver atrás. Fue muy doloroso”, expuso, Marixa sobre sus diferencias con Carmen.
“El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada porque me remonta de vuelta a recordarla y no tengo ganas”, destacó, Marixa, en una nota para el ciclo de espectáculos, dejando en clara la razón por la que no hay posible vuelta atrás con Carmen. "El tiempo suaviza las cosas cuando no estamos hablando de una gravedad. Acá fue grave. Quizás ella no es consciente. No se jode. Viste, cuando derrapás mal, eso no tiene retorno. En este caso fue un daño muy grande”.
Por su parte, Barbieri, al ser consultada por los dichos de Balli, dijo: "me cansó esa persona. Desde hace 30 años que me tiene que no puedo más. No hice nada malo. 30 años pidiendo disculpas. No me pregunten más por esa señora", sentenció, la conductora de las tardes de El 9.
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