Maxi Balli liquidó a Carmen Barbieri por tratarla de "mufa": "El daño no vuelve atrás"

NI OLVIDO NI PERDÓN

“El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada porque me remonta de vuelta a recordarla y no tengo ganas”, destacó, Marixa, en una nota para el ciclo de espectáculos, dejando en clara la razón por la que no hay posible vuelta atrás con Carmen. "El tiempo suaviza las cosas cuando no estamos hablando de una gravedad. Acá fue grave. Quizás ella no es consciente. No se jode. Viste, cuando derrapás mal, eso no tiene retorno. En este caso fue un daño muy grande”.

Por su parte, Barbieri, al ser consultada por los dichos de Balli, dijo: "me cansó esa persona. Desde hace 30 años que me tiene que no puedo más. No hice nada malo. 30 años pidiendo disculpas. No me pregunten más por esa señora", sentenció, la conductora de las tardes de El 9.