Alarmante anuncio de Romina Gaetani sobre su denuncia por violencia de género: "La van a archivar""

EL DOLOR DE ROMINA

"Es algo re loco porque no sentí antes el tener que ponerle un límite al otro y a mí. Si bien detectaba, porque soy una persona que lee, habla con otras mujeres, hace terapia e identifica un maltrato o destrato, no pude poner los límites antes. Es un rulo en el que uno entra por amor, porque perdonas y crees", expresó Romina, sobre su vivencia con Cavanagh, durante la entrevista radial.

Romina Gaetani, nota Romina y el empresario Luis Cavanagh estuvieron en pareja durante casi 2 años.

"En el momento en que me vi en el piso de esa manera fue cuando dijo ‘este es mi límite y tengo que llamar al 911’. No sé si era para darle visibilidad o exponerlo, eso no lo pensás. Pensás en ‘esto no puede estar pasándome’", concluyó, Gaetani, reflexiba y en proceso de recuperación emocional.