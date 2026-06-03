Alarmante anuncio de Romina Gaetani sobre su denuncia por violencia de género: "La van a archivar""

La actriz brindó una entrevista donde se abrió y contó lo que vivió con su expareja, el empresario Luis Cavanagh.
Después de cinco meses y aún en proceso de recuperación emocional, Romina Gaetani empezó a contar el calvario que sufrió al vivir episodios de Violencia de Género por parte de su expareja, Luis Cavagagh, con quien compartió dos años de su vida. Durante una nota en radio habló, también, del futuro de la causa y dio su lamentable veredicto: "la van a archivar".
"Estoy muy movilizada, por eso antes de entrar al estudio dije que me iba a costar esta nota. Todo va de la mano de todo con el femicidio de Agostina, el femicidio de Dulce María en Misiones, el embarazo de una chica de 12 años por un abuso en Santiago del Estero. En estos días no me daban los dedos para compartir a todas las minas que fueron desapareciendo en tres días", comenzó Romina, al aire de Urbana Play.
"Para llegar a la violencia física, una mujer pasó por una violencia psicológica y emocional", explicó Gaetani, en Todo pasa. "Me costaba estudiar ese nivel de maltrato a actuar porque hace 5 meses hice una denuncia por violencia física", amplió, la actriz, al vincular su presente laboral con su reciente historia de vida.
"Esa causa se va a archivar. No me quedan dudas", adelantó, Romina. "Hice la denuncia porque nunca sentí una humillación tan grande como en ese segundo cuando me vi tirada en el piso sin poder moverme y con mi cuerpo en manos de otra persona con mucha más fuerza que yo".
"Es algo re loco porque no sentí antes el tener que ponerle un límite al otro y a mí. Si bien detectaba, porque soy una persona que lee, habla con otras mujeres, hace terapia e identifica un maltrato o destrato, no pude poner los límites antes. Es un rulo en el que uno entra por amor, porque perdonas y crees", expresó Romina, sobre su vivencia con Cavanagh, durante la entrevista radial.
"En el momento en que me vi en el piso de esa manera fue cuando dijo ‘este es mi límite y tengo que llamar al 911’. No sé si era para darle visibilidad o exponerlo, eso no lo pensás. Pensás en ‘esto no puede estar pasándome’", concluyó, Gaetani, reflexiba y en proceso de recuperación emocional.
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