Luciano Castro: "Perdí al amor de mi vida"

Según contó Pía Shaw en A la Barbarossa, Castro expresó sentirse devastado y consciente del daño causado: “Me mandé una gran cag… Perdí al amor de mi vida”. El actor pidió que no se profundice en detalles y se limitó a reconocer su arrepentimiento.

Por su parte, Siciliani se mostró firme frente a los cronistas. “No quiero colaborar con la expansión de este tema… no voy a hablar de nada”, afirmó, dejando en claro que no daría declaraciones sobre su separación ni sobre la infidelidad.

La pareja llevaba poco más de un año de relación, caracterizada por la discreción y el cuidado de la privacidad. La filtración de los audios alteró ese bajo perfil y la convirtió en centro de debates y especulaciones.

Actualmente, Castro se encuentra enfrentando el impacto mediático mientras lidia con su arrepentimiento personal. La actriz, por su parte, mantiene una postura sobria y evita cualquier comentario que alimente el escándalo.