Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: "Tengo la confianza para frenar todo esto pero..."

“Tengo la confianza para levantar el teléfono y decir ‘che, ¿qué pasó?’, o tratar de frenar todo esto. Pero ya es su vida. No me puedo meter. Yo me puedo meter en algo que pueda salpicar a mis hijos o cosas cotidianas con mis hijos. Yo hablo todos los días, hablé anoche, hablé hoy con Luciano, todos temas de niños. Pero ya en su vida privada, yo no soy su mamá", planteó Sabrina, desde la conducción interina de SQP.

“Cuando nos separamos, yo trataba de decirle ‘che, fijate esto que hiciste’... Yo trataba de cuidar su imagen”, recordó, Rojas. “Pero entendí que no, que él es un adulto y que él se tiene que cuidar. Y si nos ponemos a pensar, evidentemente no puede", reflexionó Sabrina, en voz alta. "Los mejores años de Luciano, donde mejor se lo veía, espléndido, fue en los años que estuvimos juntos”.

“Él estaba prolijo, estaba divino. En las notas estaba mucho mejor, iba a los eventos bien. Nos separamos y apareció en la bañera con muñecas Barbie. Y a partir de ahí todo fue… la hecatombe”, recordó la conductora, quien suplanta a Yanina Latorre, en las tardes de América. "Yo ahí cuando lo vi me fui como ‘¿qué?’. Pero ojo, no es que las parejas no lo cuidan, porque eso es sacarle responsabilidad a él. Y él es una persona mayor, adulta”.

LETICIA SICIALINI DEFENDIÓ A SU HERMANA, GRISELDA, Y APUNTÓ CONTRA CASTRO

"Es la intimidad de Lu. A mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella... Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’, nada más”, dijo Leticia, sobre el accionar de su cuñado, Luciano.

Luciano barbies bañadera La "famosa" foto de Luciano Castro en la bañadera con muñecas barbies.

“Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera, que es patético la filtración de los audios (hablándole a la bailarina que conoció, a fines del año pasado, en España). Es para hacer memes. Si no te reís… ¿cómo se te ocurre, hermano?”, se sinceró, la también actriz, ahora instalada en Mar del Plata, en donde está haciendo temporada teatral.