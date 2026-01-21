Sabrina Rojas rompió el silencio y fulminó a Griselda Siciliani

La expareja de Luciano Castro dijó que no le perdona a la actriz ser la "amante" del actor.

lg Sabrina Rojas confesó que engañó a Luciano Castro, su exmarido.

La modelo lanzó declaraciones contundentes que pusieron en discusión la coherencia moral de la actriz y reavivaron viejos conflictos vinculados a relaciones pasadas.

Rojas retomó el tema en Bondi, el ciclo de streaming que conduce junto a Ángel de Brito, y recordó el tratamiento que recibió en los medios cuando era pareja de Castro. “Luciano fue infiel y el relato era ‘pobre, ay, tal vez’. En cambio, cuando me pasó a mí era ‘cornuda, ¿qué opinás que sos cornuda?’. Me destrozaron”, expresó.

griselda siciliani “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”

En ese contexto, también cuestionó la actitud de Moria Casán, quien buscó “proteger” la imagen de la actual pareja de Castro y Siciliani en su programa matutino, amparada en la amistad que las une. En contrapartida, apuntó contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat luego de que se conociera su compromiso.

“Para mí, no tener principios es involucrarte reiteradamente con hombres casados”, lanzó Rojas, sin rodeos.

Si bien reconoció que la mayor responsabilidad recae en el hombre, también responsabilizó a Siciliani: “Te puede pasar que te enamores alguna vez de un casado, pero cuando es todo a la vez y repetís la misma... es porque las mujeres te chupan un huevo".

Finalmente, cerró con una reflexión crítica sobre la coherencia discursiva: "Hay una cosa de no sororidad... que levantamos el pañuelo verde y la sororidad, pero después hacés esto”, concluyó, al recordar el pasado de la actriz como “amante”.