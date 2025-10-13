Diego Díaz confesó la cantidad de mujeres con la que estuvo: "Más de 1.000"

"¿Diego Díaz estuvo con más de 25 mujeres en su vida?", le consultó el conductor de Trae pochoclos al periodista deportivo, en su espacio de stream. "Qué malo... si", respondió el comunicador. Luego, siguieron las preguntas y fue por más: "¿más de 50?". Y Diego, volvió a responder afirmativamente.

"¿Más de 100?", fue repreguntado Díaz. "Creo que si...", afirmó el comunicador. "Me va a llevar hasta Julio Iglesias...", lanzó Diego y se la "dejó picando" a su entrevistador. Quien, rápido de "reflejos", quiso saber: "¿más de 1000?". "No, no voy a seguir", dijo primero, para luego continuar con sus dichos: "creo que sí, pero paro ahí", intentó "justificarse" Díaz.

"¿Sabés lo que pasa? Estuve muchos años soltero. Hasta 200 admito, después no recuerdo. Después, si me encontrara con la persona que sea, yo nunca niego, así como nunca me hago cargo de lo que no me corresponde", dijo Diego, con "honestidad brutal" sobre su amplio recorrido amoroso a lo largo de sus 57 años.

DIEGO Y SU DESEO DE PATERNAR

"Empecé como a procesar una idea que puede tener que ver con un futuro no muy lejano: la de ser padre soltero... Es algo que no descarto, porque me encantan los chicos: tengo cuatro sobrinos de edades muy distintas. No me conozco porque la verdad es que no lo tengo en ejercicio, y ser padre no es lo mismo que ser tío, porque ser tío es como bastante cómodo. Pero sí, me veo en este momento más padre que esposo o marido", confió Diego, tiempo atrás.

"Tengo una compañera en la radio que nos conocemos desde hace muchos años y está todo muy claro en cuanto a que nos queremos muchísimo pero no estamos buscando nada... Sería con un vientre subrogado. Me encontré con Luciana Salazar en el gimnasio al que yo voy y tengo pendiente una charla con ella".

"Me dijeron que hay una cantidad de burocracia que hay que cumplir. Es algo que he conversado con mi familia un domingo al mediodía, que es un momento donde uno habla cosas de verdad", compartió Díaz, durante una entrevista.