Los insólitos planes de María Becerra para su vejez: "Quiero ser una chusma de barrio"

"De grande sería más de la que se sienta en la vereda a ver la gente pasar, nomás... Saludan, charlan, toman matecito, están con su silla en la vereda y no se mueven de ahí. Me fascina ese plan. Quiero envejecer así...", confió María, con la sinceridad que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, durante una entrevista en un programa de streaming.

"Me encantaría ser esa vieja chusma que compara a los hijos. Que alguien le cuenta el logro de su hijo y que diga ´ah si, mi nena hizo 2 de esos´. Así esa vieja sería yo... Tengo pensamientos de abuela. Tengo pensamiento de la vieja escuela. Yo quiero tener varios hijos, cuanto antes posible... ", imagino Becerra, en voz alta.

"Viste que hoy en día todos quieren patear las cosas para más adelante... Yo me quiero casar, tener muchos hijos, que tengan hijos para poder ser abuela. Que estén pariendo rápido. Quiero ser abuela y acordarme. Yo quiero el pack tradicional. Perro, gato, todo eso me gusta", admitió la "nena de Argentina".

EL SUSTO DE MARIA

A fines de abril, María, a sus 25 años, estuvo internada por más de una semana en una conocida clínica de la zona de Belgrano, a consecuencia de un embarazo Ectópico. "Después de eso, todo lo empecé a ver distinto... y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general”, confió María, meses después.

María Becerra contó cómo imagina su vejez

“Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... algo tan básico. Me pasaba en la clínica cuando me sacaron el respirador... algo tan básico como respirar sola. Qué sé yo, pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida. Y las valorás un montón”, compartió Becerra, en una nota radial.