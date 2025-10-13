Juana Repetto habló de cómo vive su tercer embarazo "en soledad": "Tengo que pedir ayuda"

"Muchas veces me siento sola... Sola en líneas generales, no en relación a S (Sebastián Graviotto, su expareja y padre del bebé en camino). Siento que no tengo red, lo cual para mí es fundamental. Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí”, confió Juana, en un diálogo con sus seguidores, en redes sociales.

"Entre los horarios y actividades de los chicos me cuesta moverme hasta allá. Mi vieja está siempre, pero el resto de la familia vive afuera”, explicó la también hija de Nicolás, sobre el importante apoyo que recibe por parte de su madre, Reina Reech. "Con Toro (su primer hijo) me sentí muy contenida y acompañada. Todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo".

"A Beli lo tuve en pareja y pandemia, o sea... nadie tenía mucha red. Veremos cómo se da con el bebé en camino. Sé que voy a resolver, lo sé hacer... Eso no quiere decir que crea que va a ser fácil. Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda", se sinceró, Juana, a través de su cuenta de Instagram.

¿JUANA HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE RECONCILIACIÓN CON SU EX?

"Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, reflexionó, Juana.

Juana Repetto hablando de su 3 embarazo

“Este bebé ha querido venir, será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa.... Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza", compartió Repetto, sobre cómo será la nueva paternidad dividida con su ex.