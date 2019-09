Y a pesar de que el ahora comentarista deportivo sufrió en carne propia hace dos años las indiscreciones de Natacha Jaitt, el recordado “puntita gate” no hizo mella en su carrera mediática y siguió ocupando un importante lugar en las transmisiones deportivas.

Lo cierto es que este martes, De Brito concertó una entrevista en vivo y en directo con Gambetita, de la que también participaron su hija Lola (una de las concursantes del Bailando) y Yanina, que estaba en el estudio de Los Ángeles de la Mañana.

Lo cierto es que Lola se mostró más que distendida en la entrevista, y quizá como una forma de exorcizar todas las molestias que le ocasionaron sus padres con la mediatización del infidelidad de “Gambetita” con la fallecida conductora, decidió tirar a matar.

No sólo le dijo “boluda” a su madre en vivo, sino que incluso se animó a por más y relató cómo en varias ocasiones encontró a su padre ejerciendo el rol de “cuida”, al punto de que una vez lo vio en calzoncillos, asomado a través de una ligustrina.

“Diego, la espiaste desde los matorrales. Pobre chica, le arruinaste la adolescencia. Entraba llorando al grito de ´papá es un papelonero, estaba en calzoncillos en el jardín, espiándome a través de un matorral'”, lanzó Yanina, fiel a su estilo.

“Sí, cuando yo no manejaba y era más chica, me llevaba a fiestas y me ojeaba el teléfono. Lo de los matorrales es una anécdota que no la quiero recordar”, dijo Lola.

“Estábamos de vacaciones en un complejo de Punta del Este y le habíamos puesto una hora límite, y pasaban los minutos y Lola no venía. No había peligro porque era un complejo cerrado pero había un grupito de chicas y chicos que se juntaban ahí. Entonces, tomé la iniciativa de salir de la cama, y Yanina actuó de cómplice, y fui a buscarla”, explicó Latorre.

“El problema es que vos no vas a buscarla. Vos apareces por detrás porque está siempre como queriendo agarrarnos en algo”, prosiguió Yanina, profundizando en la mente de su marido.

“Yo estaba en calzoncillo largo y remera y fui a investigar en forma silenciosa. Y había un ligustro, sacando la cabeza y la encontré a ella apoyando la cabeza, sugestivamente, en el hombro de un amigo con el que estaba viendo una película en una sala de video”, explicó Latorre.

“¿Vos qué opinas de esto, Lola”, le preguntó De Brito.

“Siempre mi papá me dio vergüenza, pero no lo digo mal ¿eh? No sé, me da vergüenza. Es como que me quiero ocultar. Además es conocido, entonces es difícil que se asome Diego Latorre para ver qué estás haciendo. Yo estaba en una salita viendo películas con mis amigos, tampoco es que me estaban violando. Después, los chicos no se la agarran con él, sino que van contra mí y no se quieren juntar más conmigo ¿entendés?”, concluyó la joven.

Te entendemos Lola...