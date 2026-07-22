Disney anuncia cientos de despidos: Pixar, Nat Geo y ESPN los más afectados

Por tercera vez en el año Walt Disney Company volvió a reducir su plantel de empleados en busca de adaptarse a los nuevos tiempos, con una estructura más liviana y ágil.
Walt Disney Company volvió a recortar varios cientos de puestos de trabajo en diversas áreas corporativas, como parte del proceso de “streamlining” -optimización y racionalización- que impulsa el CEO Josh D’Amaro bajo la estrategia “One Disney”, según lo confirmaron las publicaciones The Hollywood Reporter y Variety.
Los despidos, que se comunicaron a los empleados a primera hora de la mañana del martes 21 de julio, impactan especialmente en Pixar Animation Studios -el estudio de animación más afectado de los estudios cinematográficos- y en National Geographic -el más afectado dentro de Disney Entertainment Television-. También hubo recortes en funciones corporativas, ESPN y otras áreas de televisión y cine.
A pesar del éxito comercial de "Toy Story 5" -que se acerca a los 1.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, una de las películas más taquilleras del año-, Pixar es el estudio es el que absorbe la mayor parte de los despidos del área de studios.
Las bajas se concentran en producción y operaciones y fuentes cercanas al proceso de recortes explicaron que los cambios reflejan “las necesidades evolutivas de Pixar en cuanto a volumen de producción y a los proyectos actualmente en marcha”.
Desde hace tres años, Walt Disney Studios viene reduciendo el volumen general de producciones para priorizar la calidad y las estrenos teatrales que alimenten todo el ecosistema de la compañía -incluyendo streaming-, en lugar de generar tanto contenido exclusivo para Disney+.
A pesar de estos números, el estudio ha tenido dificultades desde la pandemia para lanzar nuevas peliculas originales exitosas. Títulos como "Soul", "Luca" y "Red" fueron directos a Disney+ durante el COVID, lo que -según ejecutivos- “entrenó” al público a ver las películas desde las casas.
En ESPN, la mayoría de los despidos están vinculados a la integración de los activos de NFL Network, adquiridos este año. El presidente de la cadena deportiva, Jimmy Pitaro, envió un memo a su staff en el que explicó que evaluaron equipos, recursos y estructura organizativa “para posicionarnos de la mejor manera hacia el futuro”.
Además de personal de actividades y departamentos internos, se confirmó la salida de algunos rostros conocidos en aire, entre ellos el veterano presentador de SportsCenter y Baseball Tonight, Karl Ravech -en la cadena desde 1993- y el analista de fútbol americano Ryan Clark.
Esta es la tercera ola de despidos del año bajo la gestión de Josh D’Amaro, quien asumió como CEO en marzo de este año:
Disney sigue enfrentando el desafío de equilibrar la creatividad con la eficiencia en un entorno de transformación tecnológica acelerada con la llegada de la IA, el streaming y los cambios de consumo. Aunque los parques temáticos y algunos éxitos cinematográficos como Toy Story 5 siguen siendo grandes fuentes de ingresos, la compañía insiste en la necesidad de una estructura más liviana y ágil.
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