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Disney anuncia cientos de despidos: Pixar, Nat Geo y ESPN los más afectados

Por tercera vez en el año Walt Disney Company volvió a reducir su plantel de empleados en busca de adaptarse a los nuevos tiempos, con una estructura más liviana y ágil.

Walt Disney Company volvió a recortar varios cientos de puestos de trabajo en diversas áreas corporativas, como parte del proceso de “streamlining” -optimización y racionalización- que impulsa el CEO Josh D’Amaro bajo la estrategia “One Disney”, según lo confirmaron las publicaciones The Hollywood Reporter y Variety.

Los despidos, que se comunicaron a los empleados a primera hora de la mañana del martes 21 de julio, impactan especialmente en Pixar Animation Studios -el estudio de animación más afectado de los estudios cinematográficos- y en National Geographic -el más afectado dentro de Disney Entertainment Television-. También hubo recortes en funciones corporativas, ESPN y otras áreas de televisión y cine.

A pesar del éxito comercial de "Toy Story 5" -que se acerca a los 1.000 millones de dólares de recaudación a nivel mundial, una de las películas más taquilleras del año-, Pixar es el estudio es el que absorbe la mayor parte de los despidos del área de studios.

Las bajas se concentran en producción y operaciones y fuentes cercanas al proceso de recortes explicaron que los cambios reflejan “las necesidades evolutivas de Pixar en cuanto a volumen de producción y a los proyectos actualmente en marcha”.

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Desde hace tres años, Walt Disney Studios viene reduciendo el volumen general de producciones para priorizar la calidad y las estrenos teatrales que alimenten todo el ecosistema de la compañía -incluyendo streaming-, en lugar de generar tanto contenido exclusivo para Disney+.

A pesar de estos números, el estudio ha tenido dificultades desde la pandemia para lanzar nuevas peliculas originales exitosas. Títulos como "Soul", "Luca" y "Red" fueron directos a Disney+ durante el COVID, lo que -según ejecutivos- “entrenó” al público a ver las películas desde las casas.

En ESPN, la mayoría de los despidos están vinculados a la integración de los activos de NFL Network, adquiridos este año. El presidente de la cadena deportiva, Jimmy Pitaro, envió un memo a su staff en el que explicó que evaluaron equipos, recursos y estructura organizativa “para posicionarnos de la mejor manera hacia el futuro”.

Además de personal de actividades y departamentos internos, se confirmó la salida de algunos rostros conocidos en aire, entre ellos el veterano presentador de SportsCenter y Baseball Tonight, Karl Ravech -en la cadena desde 1993- y el analista de fútbol americano Ryan Clark.

Esta es la tercera ola de despidos del año bajo la gestión de Josh D’Amaro, quien asumió como CEO en marzo de este año:

  1. Enero: unificación de todos los departamentos de marketing bajo Asad Ayaz, con algunos recortes.
  2. Abril: alrededor de 1.000 empleos eliminados en marketing, studios, TV, ESPN, producto, tecnología y áreas corporativas.
  3. Julio (actual): varios cientos más, de menor escala que la de abril, pero que confirman que el proceso de racionalización continúa.

Disney sigue enfrentando el desafío de equilibrar la creatividad con la eficiencia en un entorno de transformación tecnológica acelerada con la llegada de la IA, el streaming y los cambios de consumo. Aunque los parques temáticos y algunos éxitos cinematográficos como Toy Story 5 siguen siendo grandes fuentes de ingresos, la compañía insiste en la necesidad de una estructura más liviana y ágil.

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