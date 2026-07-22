Murió Kaylee Hottle, la joven actriz sorda de "Godzilla vs. Kong"

Nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle provenía de una familia multigeneracional sorda -ella y su padre-, comenzó su carrera en comerciales que promovían el apoyo a la comunidad sorda, incluyendo spots para el servicio de interpretación por video Convo. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a Jia, una niña huérfana sorda que establece un vínculo profundo y especial con King Kong en el filme "Godzilla vs. Kong". La actriz se comunicaba con el gorila gigante mediante lengua de señas en pantalla, lo que aportó una representación auténtica y emotiva que fue muy elogiada.