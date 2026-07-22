Murió Kaylee Hottle, la joven actriz sorda de "Godzilla vs. Kong"

Tras ser descubierta en un anuncio de televisión, la actriz sorda alcanzó la fama mundial al aparecer en dos películas de la franquicia de Godzilla y King Kong.
La actriz estadounidense Kaylee Hottle -de 18 años-, conocida por interpretar a Jia en las películas "Godzilla vs. Kong" (2021) y "Godzilla y Kong: El nuevo imperio" (2024), falleció en la madrugada del martes 21 de julio, en un trágico accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, en una transmisión en vivo de Facebook realizada en Lengua de Señas Americana (ASL) donde, visiblemente emocionado, explicó que debió viajar de urgencia desde Texas a Maryland para reconocer el cuerpo de su hija. “Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar” escribió en el epígrafe de la publicación.
Según los reportes de los sitios TMZ y Variety, el accidente ocurrió en la zona de Frederick / Ijamsville, Maryland, cuando Kaylee viajaba como pasajera en un Honda Accord de 1995 que se salió de la ruta alrededor de las 3 de la madrugada. Las autoridades mencionaron la velocidad excesiva como posible factor. La joven de 18 años fue trasladada de urgencia a un hospital, pero su corazón se detuvo en el camino y fue declarada muerta. El conductor del vehículo y otro pasajero resultaron con heridas leves.
Nacida el 1 de mayo de 2007 en Atlanta, Georgia, Kaylee Hottle provenía de una familia multigeneracional sorda -ella y su padre-, comenzó su carrera en comerciales que promovían el apoyo a la comunidad sorda, incluyendo spots para el servicio de interpretación por video Convo. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a Jia, una niña huérfana sorda que establece un vínculo profundo y especial con King Kong en el filme "Godzilla vs. Kong". La actriz se comunicaba con el gorila gigante mediante lengua de señas en pantalla, lo que aportó una representación auténtica y emotiva que fue muy elogiada.
La repercusión fue tan buena que repitió el personaje en la secuela de 2024, "Godzilla y Kong: El nuevo imperio", por la que fue nominada al Saturn Award a la Mejor Interpretación de un Actor Joven. Además de las dos películas del MonsterVerse -universo cinematográfico y franquicia de monstruos gigantes- tuvo un crédito en un episodio de la serie "Magnum P.I." (2021).
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