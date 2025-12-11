Disney ingresa de lleno a la Inteligencia Artificial

image

Este nuevo acuerdo de licencia tiene una vigencia de tres años, en los que Sora podrá generar videos sociales cortos, impulsados por los usuarios, que se podrán ver y compartir, basados en un conjunto de más de 200 personajes animados de Disney, Marvel, Pixar y "Star Wars", incluyendo disfraces, accesorios, vehículos y entornos icónicos. Además, ChatGPT Images podrá convertir las palabras de los usuario en imágenes completamente generadas en segundos.

image

Entre los personajes que los fans podrán usar en sus creaciones se encuentran los clásicos Mickey Mouse, Minnie Mouse, Lilo, Stitch, Ariel, Bella y Bestia, Cenicienta, Simba y Mufasa, así como personajes de "Grandes Héroes", "Encanto", "Frozen", "Intensamente", "Moana", "Monstruos S.A.", "Toy Story", "Up", "Zootopia" y entre otras; además de las versiones animadas o ilustraciones icónicas de personajes de Marvel y Lucasfilm como Pantera Negra, Capitán América, Deadpool, Groot, Iron Man, Loki, Thor, Thanos, Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia, Mandalorian, Stormtroopers y Yoda.

Además del acuerdo de licencia, The Walt Disney Company se convertirá en un cliente muy importante de OpenAI, utilizando sus API (Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones) para crear nuevos productos, herramientas y experiencias, incluyendo para Disney+, e implementando ChatGPT para sus empleados. Para desarrollar este proyecto, la empresa creada por Walt invertirá mil millones de dólares y recibirá títulos valor negociable para comprar capital adicional.

image Walt Disney

Con este acuerdo, Disney y OpenAI reafirman su compromiso por el uso responsable de la IA, protegiendo la seguridad de los usuarios y los derechos de los creadores, impulsando una inteligencia artificial centrada en el ser humano y respetando las industrias creativas y ampliando la narrativa.

"La innovación tecnológica ha moldeado continuamente la evolución del entretenimiento, aportando nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo" declaró Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, que agregó que la empresa que dirige "es el referente mundial en narrativa, y nos entusiasma asociarnos para que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y disfrutan de contenido de calidad”, afirmó Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI. “Este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden colaborar responsablemente para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público más amplio y nuevo”.

image

De aprobarse definitivamente los acuerdos corporativos y de la junta directiva, los fanáticos podrán ver selecciones de videos generados por Sora en Disney+, y ambas empresas colaborarán para utilizar los modelos de OpenAI para impulsar nuevas experiencias para los suscriptores de ese servicio de streaming, promoviendo nuevas formas de conectarse con las historias de los clásicos personajes.

Se espera que Sora y ChatGPT Images comiencen a generar videos a principios de 2026.