Naza Di Serio contó el drama que atravesó para obtener la licencia de manejo: "Me rebotaron"

"Aprobé el examen de manejo en el segundo intento... rendí mal en el primer intento. ¿Qué pasó? Empecé la autoescuela. Me sentí súper bien y confiada porque, la verdad, es que yo tenía mucho miedo a subirme al auto, a manejar en la calle. Con la profe empezamos a recorrer y cruzar avenidas, túneles y puentes, hasta ahí todo recontra bien", comenzó a relatar, Nazarena.

"Incluso, en las últimas clases, lo estaba re disfrutando, ya me estaba gustando manejar. Llegó el día del examen y, habiendo hablado previamente en terapia, habiéndome preparado, voy a la prueba con un amigo que me había prestado su auto. La agente me pide que haga un par de acciones y la miro y le pregunto: ¿vos no te vas a subir al auto?", recordó la panelista del programa de Moria Casán, en las mañanas de El 13.

"Yo pensaba que el examen de manejo era con el agente, oficial al lado mío, adentro del auto. Y esa fue la primera vez que estuve sola en el vehículo y no tenía a nadie que me pudiera ayudar, si me pasaba algo. Empecé a ver el auto enorme, yo me sentía muy chiquita, en mi mente solo pensaba cosas oscuras y todo estaba muy feo", confió, Di Serio, a través de un reels que compartió en sus redes sociales.

UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

"Claramente, no pude hacerlo. No pude, no pude y no pude. Llegué a mi casa con mucho llanto y con ganas de decir ´esto ya está´. es más, mi postura era ´esto no se puede´- Cuestión es que te dan 3 intentos. A la semana tenía otro intento. Entonces, mis amigos, la gente con la que estuve trabajando en las clases de manejo, mi psicólogo, empezaron a bajar el tema a tierra", recordó, Nazarena.

"Me hicieron entender que ya sabía manejar y cómo reaccionar si se cruzaba una determinaba situación. Volví a tomar clases con otro instructor. Sentía que estaba en cero de nuevo, pero no, sabía todo. Y al evaluarlo con el psicólogo descubrimos que, por la historia de mi vida, tengo una necesidad de control. Fui a rendir y cuando me toca a mí. Cuestión conseguí la licencia", cerró la también influencer.