Naza Di Serio contó el drama que atravesó para obtener la licencia de manejo: "Me rebotaron"

La panelista del programa de Moria Casán reveló las peripecias que atravesó para conseguir su licencia de conducir.

Nazarena Di Serio relató cómo fue su proceso técnico, práctico y emocional para conseguir la licencia de conducir, después de haber sido rebotada. La conocida experta en redes sociales y panelista de tevé, se sinceró sobre sus miedos más profundos: "todo estaba muy feo".

"Aprobé el examen de manejo en el segundo intento... rendí mal en el primer intento. ¿Qué pasó? Empecé la autoescuela. Me sentí súper bien y confiada porque, la verdad, es que yo tenía mucho miedo a subirme al auto, a manejar en la calle. Con la profe empezamos a recorrer y cruzar avenidas, túneles y puentes, hasta ahí todo recontra bien", comenzó a relatar, Nazarena.

"Incluso, en las últimas clases, lo estaba re disfrutando, ya me estaba gustando manejar. Llegó el día del examen y, habiendo hablado previamente en terapia, habiéndome preparado, voy a la prueba con un amigo que me había prestado su auto. La agente me pide que haga un par de acciones y la miro y le pregunto: ¿vos no te vas a subir al auto?", recordó la panelista del programa de Moria Casán, en las mañanas de El 13.

ADEMÁS: El crudo relato de Silvina Escudero en su lucha por la maternidad: "Estoy rota por dentro"

"Yo pensaba que el examen de manejo era con el agente, oficial al lado mío, adentro del auto. Y esa fue la primera vez que estuve sola en el vehículo y no tenía a nadie que me pudiera ayudar, si me pasaba algo. Empecé a ver el auto enorme, yo me sentía muy chiquita, en mi mente solo pensaba cosas oscuras y todo estaba muy feo", confió, Di Serio, a través de un reels que compartió en sus redes sociales.

UNA PIEDRA EN EL ZAPATO

"Claramente, no pude hacerlo. No pude, no pude y no pude. Llegué a mi casa con mucho llanto y con ganas de decir ´esto ya está´. es más, mi postura era ´esto no se puede´- Cuestión es que te dan 3 intentos. A la semana tenía otro intento. Entonces, mis amigos, la gente con la que estuve trabajando en las clases de manejo, mi psicólogo, empezaron a bajar el tema a tierra", recordó, Nazarena.

"Me hicieron entender que ya sabía manejar y cómo reaccionar si se cruzaba una determinaba situación. Volví a tomar clases con otro instructor. Sentía que estaba en cero de nuevo, pero no, sabía todo. Y al evaluarlo con el psicólogo descubrimos que, por la historia de mi vida, tengo una necesidad de control. Fui a rendir y cuando me toca a mí. Cuestión conseguí la licencia", cerró la también influencer.

Naza Di Serio y sus dramas para aprobar exámen de manejo

