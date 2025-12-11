MasterChef Celebrity: se fue una de las candidatas

Durante la elaboración de su plato la actriz manifestó sus dudas por haber mezclado dos tipos de huevo, que era el ingrediente principal de la noche. "Me taré un poco cuando había que pensar en la receta. Fui a lo seguro ya lo que me trae recuerdo de casa, ya que a mi papá le gusta mucho. No me di cuenta y mezclé huevos, porque hay de pato, que me costó más abrirlo" explicó Eugenia antes de la degustación.

El italiano Donato de Santis le marcó a Eugenia que su revuelto estaba “denso y segundo” y destacó el exceso de sal que presentaba, mientras que Santiago Giorgini -jurado invitado en reemplazo de Damián Betular- tampoco fue favorable con su opinión "Uno en un revuelto gramajo tiene que ir encontrándose con diferentes texturas. Un huevo cremoso, una papa crocante. En este plato pasa que está todo parecido".

Los peores platos de la noche de Gala de Eliminación fueron el de Tobal y el de Sofía "La Reini" Gonet que preparó cintas a la carbonara. El jurado Germán Martitegui fue demoledor cuando le dijo que el huevo se había secado por completo, porque la salsa era prácticamente inexistente.

Pero, aun así, los tres jurados decidieron que el peor plato de la jornada era el de Eugenia generando el llanto inmediato de todos los participantes.

“Fue un placer tener con nosotros, cocinas muy bien, te deseo lo mejor a partir de ahora y que seas feliz” le dijo Germán Martitegui en el comienzo de la despedida.

Por su parte, Donato le expresó que va a extrañar a Ema -su hija- además de a ella "Gran actriz, cocinera y madre. Solo el plato queda afuera, vos quedarás en nuestro corazón" sostuvo el chef italiano.

La conductora también tuvo palabras cálidas para la octava eliminada de "MasterChef Celebrity" "No te conocía, no nos habíamos cruzado nunca. Sos una gran profesional y creo que sos un ejemplo para todas las mujeres, viviste cosas tremendas y demostraste que podés ser el mejor ejemplo para nuestros hijos. Lo vimos con tu hija, que la conocimos y es un sol. Seguro tu mamá está orgullosa de la mujer que dejó acá ".

"Mi mamá me enseñó sin saber que me enseñaba porque yo aprendí mirándola. Gracias a Telefe por esto y por haberme dejado reencontrarme con varios compañeros de trabajo, y gracias a ustedes que son lo más" fue el agradecimiento final de Eugenia para el equipo y sus compañeros de reality

En la entrevista a sola. la actriz reveló que muchas veces le habían ofrecido ser parte de "Masterchef Celebrity", pero que recién este año se animó a aceptar. "Son lágrimas de alegría y de tristeza. Es un programa que te genera mucha adrenalina y que te hace desafiarte a vos misma. Fue una experiencia hermosa" expresó.