El crudo relato de Silvina Escudero en su lucha por la maternidad: "Estoy rota por dentro"

Conmovida al borde de las lágrimas, la integrante de Polémica en el bar habló de su año más difícil. "Me condiciona en mi vida".
Silvina Escudero habló de su larga lucha para convertirse en madre primeriza y el impacto que generó en sus últimos años. Movilizada por reiterados intentos por concretar un embarazo, la bailarina confesó cómo se siente, en la etapa más difícil de su vida. "Me tocaron vivir difíciles situaciones y yo no me repongo".
"Vengo con muchos duelos, muy difíciles... Vengo viviendo años difíciles, aunque yo siempre soy una leona. Voy para adelante. Y estoy igual re agradecida a la vida que tengo. Estoy re agradecida a la vida que tengo", comenzó Silvina, a corazón abierto, en una nota para Infobae.
"Pero sí, he vivido momentos muy duros y muy difíciles de sobrellevar, que todavía me pesan mucho. ¿Cuánto me pesan? Mucho. Me condicionan en mi sueño, en mi vida diaria. Hago muchísima terapia", compartió Escudero, en la nota con Mariano Iúdica.
"De hecho, en los últimos años no solo hago mi terapia tradicional, sino que he hecho muchas terapias alternativas. De constelaciones, de biodecodificación, de sanación... Pero con mi marido nos tocaron vivir situaciones que Dios nos puso en el camino porque e tocaron, y es así", reflexionó la integrante de Polémica en el bar, en las noches de América.
"Me tocaron vivir esas situaciones y yo no me repongo... Hace algunos años se hizo público uno de mis duelos, de un embarazo ya avanzado. Pero el camino siguió y ya venía de antes. Y si, yo soy estoy como toda rota por dentro", confesó Silvina, visiblemente sensibilizada, mientras comparte su relato.
"Por algo pasa, es la vida. No es la vida que uno elige, es lo que es y lo que uno hace con eso. Y yo soy re agradecida y trato siempre de poner la otra majilla. De salir adelante y nunca me victimizo. Pero hay años que duelen. No me había pasado, pero en los últimos largos años, duele", cerró, conmovida, Escudero.
