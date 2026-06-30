¿Messi se suma a Spider-Man 4? El divertido cameo del capitán argentino para promocionar la nueva película de Marvel

El rosarino participó de un descontracturado video junto a Tom Holland para presentar el próximo estreno del universo del Hombre Araña.
Lionel Messi volvió a sorprender, aunque esta vez lejos de una cancha. El capitán de la Selección Argentina fue una de las caras elegidas para la campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película de Marvel y Sony Pictures, con un cameo que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.
El spot, de apenas 40 segundos, transcurre en las calles de Nueva York y juega con el humor desde el primer instante. Un chico reconoce al rosarino y le pregunta si realmente es él. La respuesta, fiel a su estilo, es un simple "Sí". Instantes después aparece Spider-Man, interpretado por Tom Holland, para sumarse a la escena.
El intercambio continúa con un tono distendido y una referencia que no pasó desapercibida. El superhéroe le consulta en inglés si le tiene miedo a las alturas ("You good with heights?"), mientras el campeón del mundo responde nuevamente con su ya característico "Sí", siempre en español, antes de insinuar una posible recorrida entre los edificios de la ciudad.
La participación del argentino forma parte de la campaña de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, película que llegará a los cines el 31 de julio de 2026. La producción está dirigida por Destin Daniel Cretton y contará otra vez con Tom Holland como Peter Parker, acompañado por Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.
Como era de esperar, el video explotó en las redes apenas fue publicado. En X, los hashtags vinculados a la película se ubicaron entre las principales tendencias en distintos países, mientras miles de usuarios celebraron el cruce entre el mejor futbolista del mundo y uno de los personajes más populares de Marvel.
Entre los comentarios hubo espacio para el humor y los memes. Algunos bromearon porque el rosarino respondió únicamente en español, mientras otros destacaron ese gesto como una muestra de autenticidad. Incluso aparecieron publicaciones que imaginaron versiones alternativas del encuentro y hasta involucraron a Julián Álvarez.
No es la primera vez que Messi participa de una campaña vinculada al universo de los superhéroes. Tiempo atrás había formado parte de una acción publicitaria junto a Samsung en la que aparecía caracterizado como Iron Man. Ahora, con este simpático cameo, vuelve a cruzar el deporte con el cine y confirma una vez más el alcance global de su figura.
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