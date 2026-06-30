¿Messi se suma a Spider-Man 4? El divertido cameo del capitán argentino para promocionar la nueva película de Marvel

Como era de esperar, el video explotó en las redes apenas fue publicado. En X, los hashtags vinculados a la película se ubicaron entre las principales tendencias en distintos países, mientras miles de usuarios celebraron el cruce entre el mejor futbolista del mundo y uno de los personajes más populares de Marvel.

Entre los comentarios hubo espacio para el humor y los memes. Algunos bromearon porque el rosarino respondió únicamente en español, mientras otros destacaron ese gesto como una muestra de autenticidad. Incluso aparecieron publicaciones que imaginaron versiones alternativas del encuentro y hasta involucraron a Julián Álvarez.

No es la primera vez que Messi participa de una campaña vinculada al universo de los superhéroes. Tiempo atrás había formado parte de una acción publicitaria junto a Samsung en la que aparecía caracterizado como Iron Man. Ahora, con este simpático cameo, vuelve a cruzar el deporte con el cine y confirma una vez más el alcance global de su figura.