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Gran Hermano Generación Dorada: un "congelados" para Yanina Zilli

El hijo de la exvedette ingresó a la casa mientras los participantes permanecían inmóviles y, apenas vio a su madre, la abrazó, la llenó de besos y le dedicó un sentido mensaje.

En la noche del último día del mes de junio, Santino, el hijo de Yanina Zilli, ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada en una nueva entrega del Congelados y para llenar de besos a su mamá.

"Estamos orgullosos de vos y feliz de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos, así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto que es una etapa" le dijo el joven de 17 años a la exvedette, que estaba inmóvil en un sillón del living.

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Santino le contó a su madre que "toda su familia está bien" y saludó especialmente a los jugadores más cercanos a su mamá, agradeciéndoles por “cuidarla”. Además, tuvo un divertido pase de facturas para ella al decirle que “después de separarse unos meses adoptó a otro hijo” en alusión al ya eliminado Franco Zunino.

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Apenas fue “descongelada”, la Yanina mostró toda su alegría y no paró de agradecer a los gritos a todo el mundo, desde la producción de Gran Hermano hasta el mismo Dios. “Estoy feliz” exclamamaba una y otra vez.

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Otro de los momentos emotivos de la noche fue con el ingreso de Roxana, la mamá de Juan Ignacio Caruso más conocido como Juanicar,

Los “congelados” de Gran Hermano 2026

  • Anna, la hija de Andrea del Boca
  • Turco García, el esposo de Mariela Prieto
  • Santino, el hijo de Yanina Zilli
  • Roxana, la mamá de Juan “Juanicar” Caruso

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