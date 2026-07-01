Gran Hermano Generación Dorada: un "congelados" para Yanina Zilli

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Apenas fue “descongelada”, la Yanina mostró toda su alegría y no paró de agradecer a los gritos a todo el mundo, desde la producción de Gran Hermano hasta el mismo Dios. “Estoy feliz” exclamamaba una y otra vez.

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Otro de los momentos emotivos de la noche fue con el ingreso de Roxana, la mamá de Juan Ignacio Caruso más conocido como Juanicar,

Los “congelados” de Gran Hermano 2026