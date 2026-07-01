La desafortunada frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

El conductor de Gran Hermano Generación Dorada expresó “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. [...] Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera”. Además, del Moro, elogió su “cultura general” y su preparación, afirmando que “muy poca gente está tan preparada como ella para estar en este medio” y que “se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel”.