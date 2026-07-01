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La desafortunada frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

El conductor de Gran Hermano Generación Dorada intentó halagar a la periodista -y panelista de su programa- y generó el efecto contrario.

En una entrevista concedida a Fede Flowers para "LAM" en América TV, el conductor Santiago del Moro intentó defender a la periodista Laura Ubfal de las permanentes críticas que recibe a través de redes sociales e intentó destacar su trayectoria profesional, pero utilizó una frase terminó provocando el efecto contrario y se volvió viral en las últimas horas.

El conductor de Gran Hermano Generación Dorada expresó “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. [...] Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera”. Además, del Moro, elogió su “cultura general” y su preparación, afirmando que “muy poca gente está tan preparada como ella para estar en este medio” y que “se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel”.

DEL MORO

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Aunque la intención de Santiago del Moro fue la de criticar los estereotipos de la televisión argentina y el machismo que -según él- prima en el medio y que priorizando la apariencia física y la juventud por sobre el talento y la experiencia, la frase fue interpretada por gran parte del público y de sus colegas como una afirmación que refuerza esos mismos prejuicios al vincular el "menor" éxito profesional de Ubfal con su físico y edad.

En paneles de espectáculos como "LAM" y "SQP" se cuestionó que Santiago del Moro terminara exponiendo y remarcando precisamente los aspectos que decía defender. Pero la propia Laura Ubfal salió a defender al conductor de Gran Hermano “Cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró [...] él estaba dando un ejemplo de cómo funciona el medio” y reconoció que “la gordofobia es una realidad” en la televisión y que las mujeres enfrentan estándares de belleza que condicionan las oportunidades.

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