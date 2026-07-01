La desafortunada frase de Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

El conductor de Gran Hermano Generación Dorada intentó halagar a la periodista -y panelista de su programa- y generó el efecto contrario.
En una entrevista concedida a Fede Flowers para "LAM" en América TV, el conductor Santiago del Moro intentó defender a la periodista Laura Ubfal de las permanentes críticas que recibe a través de redes sociales e intentó destacar su trayectoria profesional, pero utilizó una frase terminó provocando el efecto contrario y se volvió viral en las últimas horas.
El conductor de Gran Hermano Generación Dorada expresó “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. [...] Lo que te voy a decir es polémico... a Laura le va muy bien, pero creo que si por ahí tuviera el 90-60-90 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su propio programa y saldría en el Mundial desde Miami, hubiera tenido otra carrera”. Además, del Moro, elogió su “cultura general” y su preparación, afirmando que “muy poca gente está tan preparada como ella para estar en este medio” y que “se la castiga mucho porque no tiene esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel”.
Aunque la intención de Santiago del Moro fue la de criticar los estereotipos de la televisión argentina y el machismo que -según él- prima en el medio y que priorizando la apariencia física y la juventud por sobre el talento y la experiencia, la frase fue interpretada por gran parte del público y de sus colegas como una afirmación que refuerza esos mismos prejuicios al vincular el "menor" éxito profesional de Ubfal con su físico y edad.
En paneles de espectáculos como "LAM" y "SQP" se cuestionó que Santiago del Moro terminara exponiendo y remarcando precisamente los aspectos que decía defender. Pero la propia Laura Ubfal salió a defender al conductor de Gran Hermano “Cuando él dice de mí lo que todo el mundo se agarró [...] él estaba dando un ejemplo de cómo funciona el medio” y reconoció que “la gordofobia es una realidad” en la televisión y que las mujeres enfrentan estándares de belleza que condicionan las oportunidades.
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