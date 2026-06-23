¿Dónde esta Jesica Cirio?

La modelo y exconductora de Telefe no se encontraba en el domicilio domicilio allanado y aún se desconoce su paradero.
Después de la difusión de los videos -atribuidos a 2023-, la Justicia Federal ordenó allanamientos en propiedades vinculadas a Jesica Wanda Judith Cirio. En su departamento de Las Cañitas, en el barrio de Palermo -donde ella no se encontraba en ese momento-, se secuestraron aproximadamente 19.000 dólares en efectivo, armas registradas a nombre del empresario Nicolás Trombino -su actual pareja- y una pequeña cantidad de sustancia pulverulenta que será peritada.
Claudio Caffarello -el abogado de la bailarina, modelo y exconductora de Telefe- sostuvo que el dinero exhibido en los videos puede corresponder a fondos propios con respaldo en sus declaraciones impositivas y en la actividad privada de su representada. El letrado también mencionó que, al momento de su separación anterior, Cirio entregó una importante suma en dólares a su entonces pareja, lo que reforzaría el origen lícito de los fondos.
El juez Luis Armella le otorgó a Jesica Cirio un plazo de 24 horas para que entregue su dispositivo móvil, que será peritado con el objetivo de recuperar los videos originales en los que aparece rodeada de fajos de dólares en un vestidor. De no cumplir con el requerimiento, la Justicia advirtió que podría ordenar su detención. Aunque la modelo y conductora se encuentra en el país y ya fijó domicilio ante el magistrado, aunque se desconoce su paradero actual.
Según las informaciones que trascendieron, Claudio Caffarello -abogado de Jesica Cirio- se presentará a las 9 de la mañana de hoy, martes 23 de junio, ante el juez federal para entregar el teléfono celular de su representada.
Ante la viralización de las imágenes, Cirio publicó un comunicado en el que denunció un acceso ilegítimo a sus archivos personales y aseguró que viene siendo víctima de extorsión desde hace más de un año, incluyendo amenazas de difusión de imágenes íntimas. La exconductora de Telefe Indicó que ya había radicado la denuncia en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 (causa “CIRIO, Jessica s/ extorsión”) y que los videos difundidos presentan manipulaciones digitales -secuencias distintas con cortes-. Ratificó que todos sus ingresos están declarados ante AFIP y reiteró que “Seguiré a disposición de la Justicia”.
La causa por extorsión sigue en trámite y los videos fueron incorporados al expediente principal y la entrega del celular mañana permitirá avanzar con los peritajes técnicos para verificar la autenticidad y procedencia del material audiovisual. Hasta el momento, la modelo y conductora mantiene su postura de víctima de maniobras ilícitas y se prepara para cumplir con los requerimientos judiciales.
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