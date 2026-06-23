¿Dónde esta Jesica Cirio?

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Ante la viralización de las imágenes, Cirio publicó un comunicado en el que denunció un acceso ilegítimo a sus archivos personales y aseguró que viene siendo víctima de extorsión desde hace más de un año, incluyendo amenazas de difusión de imágenes íntimas. La exconductora de Telefe Indicó que ya había radicado la denuncia en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 (causa “CIRIO, Jessica s/ extorsión”) y que los videos difundidos presentan manipulaciones digitales -secuencias distintas con cortes-. Ratificó que todos sus ingresos están declarados ante AFIP y reiteró que “Seguiré a disposición de la Justicia”.

image Jesica Cirio y Martín Insaurralde

La causa por extorsión sigue en trámite y los videos fueron incorporados al expediente principal y la entrega del celular mañana permitirá avanzar con los peritajes técnicos para verificar la autenticidad y procedencia del material audiovisual. Hasta el momento, la modelo y conductora mantiene su postura de víctima de maniobras ilícitas y se prepara para cumplir con los requerimientos judiciales.