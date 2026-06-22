El fotógrafo de las famosas debutó en teatro

Mirtha Legrand, madrina de la histórica sala teatral porteña Maipo y cuyo palco principal lleva el nombre de la diva, será la invitada de honor en una función muy especial a dónde asistirá la famosa estrella que es la actriz y estrella preferida de Gabriel Machado.

A partir de este viernes Gabriel Machado se propone conquistar un escenario tan emblemático como el del Teatro Maipo y sumar un nuevo capítulo a una carrera dedicada al arte, la imagen y la creatividad.

“El curioso incidente del perro a medianoche” se presenta los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas en el Teatro Maipo ubicado en la calle Esmeralda 443, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La productora y directora teatral Carla Calabrese creadora de la prestigiosa empresa teatral The Stage Company presentará una nueva versión de “El curioso incidente del perro a medianoche” en una innovadora puesta artística y tecnológica con la más alta calidad y con un elenco integrado por diecisiete actores: Iñaki Aldao, Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.

El reconocido fotógrafo argentino Gabriel Machado, famoso por sus retratos de las máximas figuras del espectáculo nacional como Mirtha Legrand, Susana Giménez, Juana Viale, Valeria Mazza, Araceli González y Nacha Guevara, entre muchas otras, cumple uno de sus grandes sueños: subirse al escenario como actor profesional.

De la mano de la prestigiosa directora, productora Carla Calabrese, Machado integra el elenco de la multipremiada obra “El curioso incidente del perro a medianoche”, del dramaturgo británico Simon Stephens, basada en la exitosa novela de Mark Haddon. La pieza -que ya había sido un éxito en 2019- regresó al emblemático Teatro Maipo de la calle Esmeralda 443, todos los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas.

image Gabriel Machado junto a Susana Giménez y Mirtha Legrand

La obra, un drama sensible y conmovedor que explora el mundo interior de un joven con autismo llamado Christopher (interpretado por Iñaki Aldao), cuenta con un elenco de primer nivel integrado por diecisiete actores: Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.

A sus 60 años, Gabriel Machado encara este nuevo desafío con ilusión y el profesionalismo que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Detrás de la cámara, inmortalizó portadas de revistas y producciones icónicas de las divas argentinas, pero ahora, delante del telón, busca conquistar al público porteño en uno de los escenarios más históricos del país.

MACAH 2 Gabriel Machado junto a Carla Calabrese, la directora.

Mirtha Legrand, madrina del Teatro Maipo y cuyo palco principal lleva su nombre, asistirá como invitada de honor a una función especial, en un gesto que resalta el vínculo personal y profesional con el destacado fotógrafo.

Carla Calabrese, con una destacada trayectoria -consolidada en éxitos teatrales y musicales- apuesta una vez más por esta obra que invita a la reflexión “No puedo dirigir solo entretenimiento” expresó, destacando el valor humano y emocional de la obra.

MACHA todos

“El curioso incidente del perro a medianoche” se presenta en el Teatro Maipo -Esmeralda 443, CABA- los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet y otros puntos habituales.