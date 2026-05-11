Sorpresiva confesión hoy de Nicole Neumann: "¿Quién no tiene uno?"

¿PUNTO DE CONFLICTO ENTRE NICOLE Y SU MARIDO?

"Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser egoísta, porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida. Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para poder darle tiempo a él, pero por otro lado tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando", declaró, Manu, quien es padre de un niño que está por cumplir sus dos añitos.

Nicole Neumann, nota Nicole y el corredor de auto Manu Urcera son padres de Cruz, un niño a punto de cumplir sus dos añitos de vida.

Pero quien también habló fue la propia Nicole. Sincera, lanzó: “La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo. Él es primerizo y a mí me pasó con la primera. Eso de los tiempos es algo que podría mejorar. A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Se te transforma tu tiempo, tu rutina”.