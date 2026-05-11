Sorpresiva confesión hoy de Nicole Neumann: "¿Quién no tiene uno?"

La exmodelo habló de su costado más íntimo y reveló que apuesta a la autosatisfacción: "Obvio que me masturbo".
Nicole Neumann se "destapó" en Solo con Nicki, el ciclo que conduce en el canal de streaming de Solo Deportes, acompañada por su hermana, Geraldine, quien también forma parte del programa. Y, al momento de debatir al aire sobre intimidad, fue la rubia quien hizo una advertencia: "te voy a sorprender con mi respuesta".
Pocos segundos después y con un tono que develó total "naturalidad" en su expresión, Neumman contó: "obvio que me masturbo", generando, claro, la reacción de todos los presentes y el impacto en redes sociales considerando que, a lo largo de los años, la exmodelo nunca fue de hablar de sexualidad, en los medios tradicionales de comunicación.
Pero eso no fue todo lo que la mamá de cuatro hijos -Allegra, Sienna, Indiana y Cruz-, actualmente casada con el corredor Manu Urcera, tenía para compartir con sus oyete/televidentes. Y que, claro, se volvió un clip viral...
Porque, además, fue Juan Otero, uno de los panelistas del programa, quien "mandó al frente" a Nicki y contó que ella le había mostrado un "pene de goma". Pero lejos de "esquivarle al "escrache", Neumann se sinceró: "¿quién no tiene uno, chicas?", refiriéndose a las integrantes femeninas del ciclo.
"Toda la vida hice deporte individual y, de alguna manera, para triunfar tenés que ser egoísta, porque gana uno solo y eso, indefectiblemente, lo llevás a la vida. Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para poder darle tiempo a él, pero por otro lado tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando", declaró, Manu, quien es padre de un niño que está por cumplir sus dos añitos.
Pero quien también habló fue la propia Nicole. Sincera, lanzó: “La maternidad y paternidad es resignar un montón de cosas, correrte del centro y priorizar a tu hijo. Él es primerizo y a mí me pasó con la primera. Eso de los tiempos es algo que podría mejorar. A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Se te transforma tu tiempo, tu rutina”.
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