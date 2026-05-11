Flavia Palmiero se sometió a un impactante cambio estético: el motivo

Flavia Palmiero, nota 3

EL DETRÁS DE "ESCENA" DE UNA IMPORTANTE DECISIÓN

"Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión... Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba. “Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve”, confió Flavia, en primera persona, luego de superada la intervención quirúrgica y recuperada.

Flavia Palmiero, nota

Al ratito de que Palmiero volcó su sentir en redes sociales, su posteo se llenó de comentarios alentadores, que avalaron su decisión. "Gracias por compartirlo. Hace un tiempo estoy pensando lo mismo”; “Siempre diosa y valiente”; “Yo hice lo mismo, ¡la mejor decisión!”; “¡Felicidades!”, fueron algunos de los comentarios, que se destacaron.