Flavia Palmiero se sometió a un impactante cambio estético: el motivo

Después de veinticinco años, la exanimadora infantil optó por volver a su cuerpo al natural. Se sacó los implantes mamarios y renovó su cuerpo, volviéndolo a su esencia al natural.
Cercana a cumplir los sesenta años y después de "meditarlo" durante mucho tiempo, Flavia Palmiero entró al quirófano. La actriz se animó a concretar una idea que le dio "vueltas en la cabeza" durante mucho tiempo pero que no se animaba a concretarla: sacarse sus implantes mamarios.
“ Hace más de un mes decidí sacarme las prótesis mamarias, sacarme las siliconas que duraron 25 años. Hace un tiempo empecé a sentirme incómoda", se sinceró Flavia, en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, para contarle a sus miles de seguidores la razón por la que entró al quirófano.
“Las veía como que me habían aumentado mucho de tamaño, no me gustaban, realmente me incomodaban mucho y decidí sacarlas. Soy muy miedosa, porque realmente le tengo mucho pánico a los tratamientos, sobre todo cuando no son por un tema de salud”, se explayó, en un video "casero" en el que, por momentos, intervenía su gatito colorado.
"En una nota por ahí dice que lo hice para proteger mi corazón”, recordó, Palmiero, mientras mostraba a cámara tapas de distintas revistas que hizo a lo largo de su carrera. "Les juro que tomé un coraje que no se los puedo explicar. Hablé con el médico y en una semana ya tenía los estudios, me operé y volví a sentir que mi cuerpo está súper natural”, compartió, la exanimadora infantil.
"Yo me siento muy contenta de haber tomado esta decisión... Estuve años pensando en hacer esto, pero no me animaba. “Siento que volví a ser yo. Siento que estoy volviendo a mi cuerpo y mi vida natural que yo siempre tuve”, confió Flavia, en primera persona, luego de superada la intervención quirúrgica y recuperada.
Al ratito de que Palmiero volcó su sentir en redes sociales, su posteo se llenó de comentarios alentadores, que avalaron su decisión. "Gracias por compartirlo. Hace un tiempo estoy pensando lo mismo”; “Siempre diosa y valiente”; “Yo hice lo mismo, ¡la mejor decisión!”; “¡Felicidades!”, fueron algunos de los comentarios, que se destacaron.
comentar