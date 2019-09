Dura confesión de Flavio Mendoza en la mesa de Mirtha Legrand

El productor contó en el ciclo de la diva nonagenaria cómo la situación económica en su casa lo empujó a hurtar para comer.

"Me agarraron en un mercado llevándome comida entre la ropa", agregó el también coreógrafo y bailarín.

En más de una oportunidad Flavio Mendoza se refirió a la historia de privaciones y carencias que tuvo en sus primeros años de vida y cómo consiguió consolidar su carrera y ser uno de los artistas más prolíficos y exitosos de nuestro país.

En la mesa de Mirtha Legrand, después de que Javier Calamaro contó que en una oportunidad se robó del ciclo de la diva un salero, el productor se sinceró.

"No puedo decir esto, pero yo vivía robando", comenzó relatando Mendoza.

Acto seguido agregó: "Era ladrón de golosinas y cosas así", empezó contando, entre risas para luego ir poniéndose serio.

"A mí me agarraron en un mercado muy conocido. Yo entraba y sacaba. Era como una gracia. Bueno, también en un momento fue por necesidad. Yo me llevaba cosas. No está bien contar esto, pero fue un momento de mi vida que fui ratero", aseguró.

"No había ciertas cosas en casa. Una vez me agarraron porque me había puesto una bandejita de pollo entre la ropa. Eran momentos difíciles, muy duros y yo veía que mi familia no podía comprar", detalló.

"Mirá la confesión que viene a hacer", se sorprendió la conductora por las palabras de Flavio.

Por otra parte, Javier Calamaro, otro de los invitados a la mesa se metió en la polémica por la autoría de Color esperanza y afirmó: "Tengo entendido que la canción es de Coti". Acto seguido agregó: "Mirá que ya me tomé unos vinitos y puedo decir la verdad", disparó el cantante y agregó: "Hasta donde yo sé, Diego no me odies, tengo entendido que la canción es de Coti, pero no estaba ahí cuando la compuso".