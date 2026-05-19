Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro 2026: "La tele es mi vida"

Detrás quedaron América y El Nueve, con cinco galardones cada uno, y la TV Pública, con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.

Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva. Y posteriormente, se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su extensa trayectoria.

Más tarde llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción "Recuérdame" (famosa por la película "Coco" de Disney) entonada por Ángela Torres, en el ya esperado segmento conocido como "In Memorian". Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Luis Pedro Toni, Juan Carlos "el Mini" Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro 2026.