Duro pasado de Leticia Brédice por "cuidar su imagen": "Tomaba anfetaminas para..."

LAS CONSECUENCIAS QUE SUFRIÓ LETICIA

"La verdad es que la salud mental te la modifica y emocional también”, reconoció leticia, sobre el impacto que tuvo en su estabilidad psíquica el consumo de las anfetaminas, sostenidas en el transcurso del tiempo. “Dije: ‘Yo tengo que parar y cuando se me termine el frasco no tengo que ir más a un homeopático mentiroso’. Eran recetas magistrales”.

“Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda. Quería seguir tomando anfetaminas, es una adicción muy difícil de sacar, te quita la concentración, la autoestima. El trastorno alimenticio que a mí me empezó a dar de ansiedad, de no conectarme, de no poder pensar, de no tener paciencia, no tener tolerancia, no ser yo. Empezó a aflojar cuando no empezaron a haber anfetaminas, cuando empecé a ser yo”.