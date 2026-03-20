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Duro pasado de Leticia Brédice por "cuidar su imagen": "Tomaba anfetaminas para..."

La artista se sinceró sobre una de las etapas más duras de su vida, en pleno éxito profesional: "Quería seguir tomando anfetaminas, es una adicción muy difícil de sacar".

Con detalles y total honestidad, Leticia Brédice contó todo lo que atravesó por el consumo de anfetaminas para adelgazar. La actriz, una de las más exquisitas a la hora de lucirse sobre las tablas, cine y tevé, contó que llegó a pesar tan solo cuarenta kilos y que "perdió la concentración, paciencia y tolerancia".

“Tengo temas con el cuerpo y todo el tiempo, desde chica, en esta profesión, me parece que hay que ser extremadamente delgada. Lo vivo en la calle y me lo dicen. Me escriben mujeres contándome el sufrimiento, internaciones, perdón que lo diga, que vomitan”, contó Leticia, al aire de Angel responde, por Bondi Live.

"A mí me daba una vergüenza, porque decía: ‘Qué frivolidad. Le estoy diciendo al director, que él está pensando en lo dramático, exacto, en lo que me va a pasar a mí y yo le estoy pidiendo, che, por favor...’, explicó Brédice, al contar el motivo por el que le pedía al director ciertas modificaciones en el vestuario y evitar algunas tomas de cámara.

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"Tomaba anfetaminas como si fueran caramelos... Yo tomé anfetaminas para tener el peso que me decían las vestuaristas, los productores, para poder pertenecer. Por dos semanas no comía y decía: ‘Bueno, ahora sí’. Empecé a escuchar que la gente se moría...", se sinceró, la actriz. "En los ’90 si yo llegaba a decir esto era una vergüenza... las actrices decían: ‘No digas que tomas anfetaminas’”.

LAS CONSECUENCIAS QUE SUFRIÓ LETICIA

"La verdad es que la salud mental te la modifica y emocional también”, reconoció leticia, sobre el impacto que tuvo en su estabilidad psíquica el consumo de las anfetaminas, sostenidas en el transcurso del tiempo. “Dije: ‘Yo tengo que parar y cuando se me termine el frasco no tengo que ir más a un homeopático mentiroso’. Eran recetas magistrales”.

“Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda. Quería seguir tomando anfetaminas, es una adicción muy difícil de sacar, te quita la concentración, la autoestima. El trastorno alimenticio que a mí me empezó a dar de ansiedad, de no conectarme, de no poder pensar, de no tener paciencia, no tener tolerancia, no ser yo. Empezó a aflojar cuando no empezaron a haber anfetaminas, cuando empecé a ser yo”.

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