Teatro Colón: Jorge Macri y Julio Bocca anunciaron la reactivación de una importante obra

La reactivación de la obra forma parte del compromiso de la gestión de Jorge Macri con la inversión en infraestructura cultural y el desarrollo del talento local. Y permitirá que el ciclo lectivo 2027 se inicie íntegramente en la nueva sede, centralizando la formación profesional y académica.

“Queremos que la Ciudad vuelva a ser un espacio de referencia para la experimentación y la producción creativa, y el nuevo edificio del ISA va en ese sentido, y se suma a las grandes obras, como las de la Casa de la Cultura y las del Centro Cultural General San Martín”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el reinicio de los trabajos junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y el director artístico del Ballet Estable, Julio Bocca.

El ISA fue fundado en 1919 y actualmente cuenta con una matrícula de 383 alumnos que cursan siete carreras de excelencia: Academia Orquestal, Canto Lírico, Danza, Dirección Escénica de Ópera, Preparación Musical de Ópera, Artes Escenotécnicas y Academia Coral.

En noviembre de 2025, la institución alcanzó un hito histórico al obtener la validez oficial de sus títulos por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad, consolidando su prestigio educativo a nivel nacional e internacional.

El proyecto comprende la intervención integral de la Plaza Vaticano —planta baja y tres subsuelos existentes— bajo un diseño que integra modernidad y sostenibilidad. Con una cubierta verde, tendrá acceso independiente por Viamonte, entre Cerrito y Libertad. Se adecuarán salas de ensayo específicas para ballet, música y canto, además de una gran sala multipropósito, áreas administrativas, vestuarios, sanitarios y depósitos.

Cada nivel contará con salas de recepción y puntos de encuentro para vincular a docentes, alumnos y artistas. Y se realizará la puesta en valor del histórico patio inglés, diseñado bajo el nivel de la vereda para proporcionar luz natural y ventilación a los niveles subterráneos del Teatro Colón.