Mirtha Legrand vuelve a conducir su programa nocturno

El domingo 10 de mayo, a partir de las 13:45, Juana Viale presentará una mesa más heterogénea con el actor, autor, director y productor teatral Pepe Cibrián Campoy, que presentará oficialmente "Drácula 2, la resurreción"; la actual conductora de "BenditaTV" Edith Hermida; la modelo e influencer Floppy Tesouro; el actor y director Pablo Fábregas y el exfutbolista Jonás Gutiérrez.

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Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Cada programa reúne a las figuras más importantes del país y del mundo en torno a una mesa donde la actualidad, los debates y las historias personales se convierten en protagonistas.