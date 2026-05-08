Mirtha Legrand vuelve a conducir su programa nocturno

Luego de un obligatorio descanso obligado, la gran diva argentina regresará a su emblemático programa y con una mesa mesaza ligada al mundo del espectáculo
Después de tres semanas de reposo obligado por un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand volverá a conducir su programa nocturno este sábado 9 de mayo a las 21:30, por El Trece.
Para su regreso en "La Noche de Mirtha", "la Chiqui" estará acompañada por cuatro grandes argentinos: Elena Roger, que actualmente protagoniza "Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires", una ópera rock con 55 canciones de Charly García -y un elenco de 30 artistas-que se presenta en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín; Fernanda Metilli, integrante del grupo teatral "Las chicas de la culpa", que también tienen su programa en El Trece; Juan Leyrado, que hablará de unipersonal "Sarmiento, la clase", donde encarna al prócer argentino; y Mariano Martínez, uno de los protagonizas de "Ni media palabra" y que debutó en la conducción del ciclo "La Jaula de la Moda", en su decimoquinta temporada.
El domingo 10 de mayo, a partir de las 13:45, Juana Viale presentará una mesa más heterogénea con el actor, autor, director y productor teatral Pepe Cibrián Campoy, que presentará oficialmente "Drácula 2, la resurreción"; la actual conductora de "BenditaTV" Edith Hermida; la modelo e influencer Floppy Tesouro; el actor y director Pablo Fábregas y el exfutbolista Jonás Gutiérrez.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
Cada programa reúne a las figuras más importantes del país y del mundo en torno a una mesa donde la actualidad, los debates y las historias personales se convierten en protagonistas.
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