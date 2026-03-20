Qué dijo José María Listorti en medio de las versiones de que reemplazará a la Negra Vernacci

LOS MOTIVOS DE LA BAJA DE LA NEGRA

"La Negra y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema...", contó Ángel De Brito, en medio del revuelo que generó el conocerse que, en las próximas semanas, la Negra ya no estará al frente de su programa, faltando dos años para que se rescinda el contrato que supo firmar.

"Obviamente que lo merecen, es el dinero que se paga en la radio a figuras importantes, pero hay una desproporción entre recaudación y lo que sale. Además, no son solo sus sueldos sino muchos sueldos más y los otros programas. La Negra no se hablaba con el gerente de la radio desde hace meses y la Negra puteo hace poco al CEO del grupo”.