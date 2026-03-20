Qué dijo José María Listorti en medio de las versiones de que reemplazará a la Negra Vernacci

El conductor contó cómo vivió y qué hizo ante el despido de su compañera de emisora. Y si será el quien la reemplace, en las mañanas de la Pop.
José María Listorti se metió de lleno en la polémica que generó la baja de Elizabeth Vernaci de Radio Pop, donde el también conduce un programa diario. El comunicador contó cual fue su reacción ante la abrupta salida de su compañera de emisora y si será el su reemplazante, en el horario matutino.
“Hablé con Lizy y con la Negra porque cuando llego lo veo en la oficina a Iván Velazco y le digo: ‘compré una heladera ¿puedo pagar la cuota?’. Se lo dije en chiste pero como diciendo ´seguimos o no seguimos´. Y me dice que después hablamos...", contó José María, sobre lo que pasó puertas adentro de la emisora, el día que se conoció la noticia del despedido de la Negra.
“Velazco me dijo ‘ustedes siguen, quédate tranquilo...´", compartió Listorti, sobre su charla personal con el gerente de contenidos de la radio ubicada en pleno corazón de Palermo. "Si vos le preguntás a la Negra Vernaci si existe la opción de que un 18 de marzo te digan que no seguís, ella te diría que acaba de firmar contrato y te manda a la mier…".
"Sí, obvio que me gustaría ocupar el lugar de la mañana que tiene la Negra, pero ni idea de donde sale eso. A mí me gusta trabajar... Me desconcierta que sean las dos, porque si me decís que sacan a la Negra porque tiene una bajada de línea, pero Lizy no tiene esa bajada”, reflexionó José maría, sobre la que también será la salida de Lizy Tagliani, del multimedio. “Hacemos estos porque nos gusta, la radio me hace muy bien porque tiene una magia que no tiene la tele”.
"La Negra y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema...", contó Ángel De Brito, en medio del revuelo que generó el conocerse que, en las próximas semanas, la Negra ya no estará al frente de su programa, faltando dos años para que se rescinda el contrato que supo firmar.
"Obviamente que lo merecen, es el dinero que se paga en la radio a figuras importantes, pero hay una desproporción entre recaudación y lo que sale. Además, no son solo sus sueldos sino muchos sueldos más y los otros programas. La Negra no se hablaba con el gerente de la radio desde hace meses y la Negra puteo hace poco al CEO del grupo”.
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