Eddie Murphy: "Mi vida no sería una buena película"

Su ultima película, ‘Dolemite is My Name’ fue una buena oportunidad para una entrevista exclusiva para Diario Popular, realizada en un salón del Four Seasons Hotel en Beverly Hills.

Muchas gracias por mostrarme su película (‘Dolemite is My Name’) Me reí mucho y hubo momentos de lágrimas. ¿En que forma se relaciona consigo mismo?

EM: Pienso que aquellos que observa en películas y en televisión, ninguno es la persona que usted ve. Todos ponen a una persona para que brille. Y casi siempre, ellos o ellas no son lo que representan. Yo lo sé porque no soy como la gente me ve en la pantalla.

¿Qué importancia tuvo para usted hacer el rol de Rudy? Se que usted honró a su hermano Charlie por esto, pero cuando usted vio primero a ‘Dolemite’, ¿Fue algo mágico para usted respecto a Rudy?

EM: Cuando yo crecí y comencé haciendo películas, entonces aprendí su historia y como financiaba sus películas, él tuvo que hacerlo todo por si mismo, y yo pensé que lo que él hizo, fue realmente la más grande e inspiradora historia. Porque usualmente, el soñador en este tipo de negocios tiene algo especial, tienen algún talento especial que provee su sueño.

¿Entonces?

EM: Pero Rudy no tiene todas esas cosas. No es atractivo y no tiene los ingredientes que una persona necesita para llegar a ser un astro del cine, pero si tiene lo más importante que es estar convencido creyendo en el mismo, al punto que invierte todo su dinero creyendo en si mismo. Pienso que posee un gran caracter e inspiración.

A principios de este año hubo un film coproducido sobre Elton John y su vida y hace referencia de su niñez, los tiempos duros, las drogas, sus borracheras, en fin de toda su vida. ¿Le gustaría producir un film de su propia vida y como titularía el film?

EM: Pienso que mi propia vida no seria una buena película (risas) Pienso que seria muy aburrida mirarla. Diez hijos, no creo que mi vida llegaría a ser un buen film con tantos hijos (risas). Pienso que de solo mirar en todo su desarrollo seria todo sexual. (risas) El público solo pensaría que yo con tantos hijos debía ser el objetivo de mi vida. (risas). Dirían ¿Solo mirar el film en todo su desarrollo seria todo sexual? (risas) ¿Eso es todo lo que el hizo? (risas)

¿Siente presión cuando usted habla con gente que ellos están esperando diga algo que los haga reir?

EM: Pienso que algunas personas esperan algo de mi para reir, pero no siento ninguna presión. Pero soy una persona divertida. Si usted estuviera conmigo solo o con mi familia, eventualmente diré algo que los haga reir. Pero no siento ninguna presión de ser divertido, lo que si es verdad es que yo diré y miraré las cosas en forma divertida.