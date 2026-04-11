Revelaron quién será la actriz que hará de la China Suárez en la serie de Wanda Nara

La producción, pensada para redes sociales, ya empieza a tomar forma y genera expectativa por su elenco. Estará inspirada en la historia sentimental de Wanda y combinará humor y drama.
Una nueva apuesta audiovisual de Wanda Nara comienza a dar que hablar. Se trata de Triángulo amoroso, una serie vertical inspirada en su historia sentimental, que combinará humor y drama con guiños a algunos de los episodios más mediáticos de la farándula local.
Uno de los focos principales está puesto en el casting, sobre todo en quién interpretará a Eugenia 'China' Suárez dentro de la ficción. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, la elegida sería la actriz de origen japonés Débora Nishimoto, conocida por su participación en la serie Envidiosa de Netflix. En la trama, su personaje llevará el nombre de “La China”.
El elenco también suma nombres reconocidos. Pachu Peña interpretará al abogado de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave. El rodaje comenzará en los próximos días.
Por su parte, el periodista Ángel de Brito aportó más detalles: Presta encarnará a un productor dentro de la ficción, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty interpretará a la directora. Además, Clara Kovacic dará vida a Daniela Christiansson, y Georgina Barbarossa será la abogada de Wanda. La serie también incluirá referencias al mundo televisivo actual: Yanina Latorre aparecerá como conductora de un programa de espectáculos, acompañada por Pía Shaw como panelista.
En paralelo, también se conocieron detalles sobre una película protagonizada por Wanda Nara que se estrenaría hacia fin de año. Según contó Yanina Latorre, el galán será Agustín Bernasconi, con quien la mediática habría tenido un vínculo en el pasado. De acuerdo a esos dichos, en 2021, en medio del escándalo mediático con Mauro Icardi, el futbolista habría descubierto intercambios subidos de tono entre ambos.
El supuesto romance no habría prosperado en ese momento, aunque versiones más recientes indican que el encuentro finalmente se concretó tiempo después, tras la separación de Wanda con L-Gante. Con múltiples proyectos en marcha y un elenco cargado de figuras, Triángulo amoroso ya genera expectativa y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados en redes.