Revelaron quién será la actriz que hará de la China Suárez en la serie de Wanda Nara

En paralelo, también se conocieron detalles sobre una película protagonizada por Wanda Nara que se estrenaría hacia fin de año. Según contó Yanina Latorre, el galán será Agustín Bernasconi, con quien la mediática habría tenido un vínculo en el pasado. De acuerdo a esos dichos, en 2021, en medio del escándalo mediático con Mauro Icardi, el futbolista habría descubierto intercambios subidos de tono entre ambos.

Agus-Bernasconi-Que-Hice-Mal_Mixeados Agustín Bernasconi será el galán de la película y reflotan rumores de un viejo affaire con Wanda.

El supuesto romance no habría prosperado en ese momento, aunque versiones más recientes indican que el encuentro finalmente se concretó tiempo después, tras la separación de Wanda con L-Gante. Con múltiples proyectos en marcha y un elenco cargado de figuras, Triángulo amoroso ya genera expectativa y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados en redes.