Para conocer su estado de salud, Los Ángeles de la Mañana realizaron un móvil con el conductor, que relató cuán difícil fue atravesar la enfermedad. “Todavía me estoy recuperando. Hay momentos en los que se me duerme la pierna izquierda”, manifestó.

Sin quitarse el barbijo y manteniendo la distancia social correspondiente durante toda la entrevista, Feinmann afirmó que se trata de una enfermedad muy solitaria e inhumana.

“En cualquier otro caso podés estar con tu familia y amigos, pero acá no tenés contacto con nadie. Había un par de médicos del mismo Otamendi que me querían visitar y no podían acceder al sector COVID. Durante esa semana no le conocí la cara a mi médico general, solo le podía ver los ojos”, relató.

Y agregó: “Estaba luchando contra la fiebre, contra poder respirar, contra la carga viral, que fue monumental. El promedio de la carga es entre 60 mil y 260 mil bichitos. Cuando me hicieron el hisopado, mi carga viral era de 100 millones”.

En la parte más dramática de su relata, el comunicador de A24 y Radio Rivadavia reveló que hubo momentos en los que creyó que no lograría reponerse: “Dos días, un martes y miércoles, que pensé que no lo pasaba. Porque no podía respirar... El médico me decía: ‘Tosé’. Yo tosía y sentía que me ahogaba, no podía volver a respirar. Es muy impresionante”.

Por otra parte, el periodista agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde distintos sectores políticos. “Desde el presidente de la República (Alberto Fernández) como varios ministros. Desde Europa, me escribió (Mauricio) Macri. Estaban preocupados por mí y querían saber si me podían ayudar en algo. Pero nadie te puede ayudar con nada”.

Finalmente, Feinmann reveló que se encuentra fuerte para afrontar todos sus compromisos y ya planifica cuándo volverá a realizar deporte. “Cada día respiro mejor, cada día me canso menos, me duele menos la cabeza y me duelen menos los músculos. Ya la semana que viene voy a jugar el tenis”, aseguró con entusiasmo.

