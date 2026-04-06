El álbum de fotos de Úrsula Corberó como mamá

El álbum de fotos de Úrsula Corberó como madre primeriza

image

Con la imagen de la actriz en un auto amamantando y de Dante durmiendo la siesta con su padre, Úrsula cosechó un total de 2 millones de me gustas y cientos de comentarios afectuosos.

image

“Tanto amor no me cabe” expresó la famosa protagonista de "La casa de papel" en una de sus publicaciones.