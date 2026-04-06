El álbum de fotos de Úrsula Corberó como mamá

La actriz española mostró su actual realidad, sus días cuidando al pequeño Dante, el hijo que tuvo con el argentino Chino Darín.
La actriz española Úrsula Coberó enterneció a sus todos seguidores al publicar una serie de fotografías mostrando como pasa sus días como madre primeriza de Dante, producto de su relación con el actor argentino Chino Darín, y que nació el 9 de febrero de 2026 en una clínica Barcelona.
La joven esta exclusivamente dedicada de la crianza del pequeño, mientras que su pareja se encuentra en Argentina grabando una nueva ficción para Netflix "Hecha en Argentina", una producción de Sebastián Borensztein como autor y director. La miniserie de cinco episodios -aún sin título- cuenta la historia de "El Ruso", un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos y llevado al corazón de la Alemania Nazi -durante la segunda guerra mundial- bajo una falsa oferta laboral.
A través de una publicación en su cuenta de personal de Instagram, Úrsula Coberó mostró distintas imágenes de su vida como madre sin ningún tipo de filtro, desde las fotografías de su pequeño hijo hasta de ella amamantando.
Con la imagen de la actriz en un auto amamantando y de Dante durmiendo la siesta con su padre, Úrsula cosechó un total de 2 millones de me gustas y cientos de comentarios afectuosos.
“Tanto amor no me cabe” expresó la famosa protagonista de "La casa de papel" en una de sus publicaciones.
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