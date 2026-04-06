Gran Hermano Generación Dorada: Pincoya atacó a Tamara Paganini

El conflicto estuvo lejos de quedar freezado y fue subiendo de todo durante un largo rato, por lo que la situación generó el debate sobre los límites dentro del reality. Según "el reglamento" de Gran Hermano, las agresiones físicas o conductas que pongan en riesgo la integridad de los participantes son motivo de expulsión directa, por lo que el dueño que casa decisión de aplicarle una triple sanción a Pincoya.

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Además, Gran Hermano también sancionó al resto de los integrantes por no cumplir las disposiciones sobre los gritos del exterior, afectando directamente el tiempo para las compras semanales, generando que la convivencia dentro de la casa quede completamente alterada.