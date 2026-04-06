Gran Hermano Generación Dorada: Pincoya atacó a Tamara Paganini

Escandaloso cruce entre Tamara Paganinni y la chilena Jennifer Torres que excedió los límites permitidos, por lo que Gran Hermano aplicó sanciones.
Jennifer “Pincoya” Torres y Tamara Paganini fueron las protagonistas de una pelea muy agresiva durante la mañana del domingo de Pascuas, protagonizando las imágenes más violentas que se vieron en la actual casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Todo ocurrió en el sector del lavadero, y luego de un breve dialogo -de malos modos- entre la reciente ingresada y la chilena que incluyó palabras como “Estúpida, ridícula” y frases como “porque se le cantaba el cul..”. Por su parte, Yipio, La Maciel y Andrea del Boca, espectadoras involuntarias de la situación coincidian en que la participante de la primera edición de Gran Hermano estaba “buscando provocar” a la trasandina.
La disputa entre Pincoya y Tamara fue increscendo, con provocaciones como arrojar la ropa de la secadora al pasto, discusiones subidas de tono, gritos, empujones y hasta amenazas de violencia física. De hecho, la participante chilena soñó con tener un encuentro con la rubia una vez que finalice el reality “Que no se olvide de que afuera no vamos a estar en Gran Hermano”.
El conflicto estuvo lejos de quedar freezado y fue subiendo de todo durante un largo rato, por lo que la situación generó el debate sobre los límites dentro del reality. Según "el reglamento" de Gran Hermano, las agresiones físicas o conductas que pongan en riesgo la integridad de los participantes son motivo de expulsión directa, por lo que el dueño que casa decisión de aplicarle una triple sanción a Pincoya.
Además, Gran Hermano también sancionó al resto de los integrantes por no cumplir las disposiciones sobre los gritos del exterior, afectando directamente el tiempo para las compras semanales, generando que la convivencia dentro de la casa quede completamente alterada.
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