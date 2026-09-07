El blooper de Edith Hermida previo a debutar en MasterChef Celebrity

Lo que le ocurrió a Edith Hermida no es un error menor. El lomo Wellington es un clásico de la alta cocina y un desafío habitual del reality, el punto tiene que ser exacto, rosado, no crudo. El clip se viralizó justo cuando el programa oficial confirmó, el jueves pasado, que la conductora de "Bendita" por El Nueve, y este será su primer reality “El formato me encanta, pero me da mucho vértigo” admitió la también locutora.