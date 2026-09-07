El blooper de Edith Hermida previo a debutar en MasterChef Celebrity

La conductora del programa Bendita -por El Nueve- intentó demostrar sus habilidades en la cocina, pero falló e intentó disimularlo.
Antes de debutar como participante en la nueva edición de MasterChef Celebrity por Telefe, la conductora y actriz Edith Hermida se puso el delantal en su casa y eligió preparar un lomo Wellington -carne envuelta en hongos, jamón y hojaldre- para servírselo a su familia y amigos.
Pero al sacarlo para servir, la carne se lo veía falta de cocción, a tal punto que dijo: “Mmm, maso el punto, ¿no? Un poco crudeli” se escuchó de fondo en el video que subió a sus redes. Ella se rio y dijo “voy a perder”. Finalmente, para salvar el plato, soltó la frase que ya circula “Es jugoso”.
Lo que le ocurrió a Edith Hermida no es un error menor. El lomo Wellington es un clásico de la alta cocina y un desafío habitual del reality, el punto tiene que ser exacto, rosado, no crudo. El clip se viralizó justo cuando el programa oficial confirmó, el jueves pasado, que la conductora de "Bendita" por El Nueve, y este será su primer reality “El formato me encanta, pero me da mucho vértigo” admitió la también locutora.
Edith Hermida explicó que había puesto una sola condición al certamen culinario “Que no me hagan cocinar pulpo, por favor, es lo único que pido”, porque no lo come, ya que lo considera un animal inteligente. También reconoció que no sabe pelar pescados y que su mayor riesgo no es el jurado sino es ella misma “Tengo miedo de mí misma, porque soy muy competitiva. A veces me acelero, me pongo ansiosa. Yo misma soy mi propia enemiga”.
La nueva temporada de MasterChef Celebrity espera el cierre de Gran Hermano Generación Dorada para arrancar, Con la conducción de Wanda Nara. El jurado estará integrado por los clásicos Damián Betular, Germán Martitegui y la incorporación de Maru Botana -en lugar de Donato De Santis-. Entre los participantes confirmados están L-Gante, Luck Ra, Lizy Tagliani, China Ansa, Julieta Poggio, Grego Rosselló, Karina Mazzocco y la propia Edith Hermida, más otros nombres que se fueron sumando con el correr de los días.
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