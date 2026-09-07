Internaron a Mirtha Legrand: qué dice el parte médico

La conductora, de 99 años, ingresó este lunes al Sanatorio Mater Dei tras un episodio gripal. Permanece en una habitación común, donde continúa con estudios y tratamiento.
La conductora Mirtha Legrand, de 99 años, fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires debido a un cuadro respiratorio bronquial. Según informó la institución a través de un parte médico oficial, la conductora permanece en una habitación común mientras completa estudios y continúa con el tratamiento indicado por los profesionales.
El centro de salud comunicó la situación luego de que se conociera el ingreso de la diva. En el informe, precisó: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial".
De acuerdo con el parte difundido por el Mater Dei, la conductora se encuentra en una habitación común y bajo seguimiento médico. El objetivo, según detalló la institución, es completar los estudios correspondientes y continuar con el tratamiento.
El comunicado también indicó que la familia de Legrand agradeció las muestras de afecto recibidas durante la internación. "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respecto durante la internación de Mirtha", señaló el documento.
Por el momento, el Sanatorio Mater Dei estableció que será el encargado de comunicar oficialmente cualquier novedad relacionada con el estado de salud de la conductora. "De no mediar cambios, el miércoles emitiremos un nuevo parte médico, al ser este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", informó la institución.
El ingreso se produjo después de que Legrand atravesara un episodio gripal que había obligado a la conductora a realizar reposo. Como consecuencia de ese cuadro, no pudo participar de las grabaciones de su programa, La Noche de Mirtha, emitido habitualmente por televisión.
Ante su ausencia, su nieta Juana Viale quedó al frente de la emisión del sábado. Durante el programa, Viale hizo referencia al estado de salud de su abuela y explicó que se encontraba atravesando una gripe.
"Estoy acá y me pongo la camiseta porque la abuelita está con gripe y le mandamos un besito enorme", expresó Viale durante la emisión.
Con un tono distendido, agregó que su abuela se estaba recuperando "con sus tecitos y sus ungüentos naturales", aunque luego aclaró entre risas: "Mentira, todos son medicamentos".
Según la información oficial difundida este lunes, la internación tiene carácter preventivo y busca mantener a la conductora bajo monitoreo mientras se realizan los controles correspondientes.
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