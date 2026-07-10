"El camino hacia la Independencia", un documental con inteligencia artificial

En el marco del aniversario de la Declaración de la Independencia, Canal Encuentro estrenó este jueves 9 de julio “El camino hacia la Independencia”, un documental animado realizado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial. La producción, pensada especialmente para las plataformas digitales de la señal, propone un recorrido didáctico y visual por los seis años que transcurrieron entre la Revolución de Mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816.