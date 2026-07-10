Gran Hermano Generación Dorada: Yipio recibió apoyo extra

El reencuentro -cargado de lágrimas -, ocurrió en un momento especialmente difícil para la jugadora uruguaya, quien venía deprimida después de la eliminación de su amiga Andrea del Boca. El joven, conocido como “Chocolatito”, logró ingresar a la casa y le llevó un mensaje de tranquilidad sobre la salud de su mamá y el bienestar de su hija, lo que provocó que "Yipio" se emocionara profundamente.