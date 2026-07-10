Gran Hermano Generación Dorada: Yipio recibió apoyo extra

La participante no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su pareja durante el "Congelados", y recibir noticias sobre su familia.
En la noche del jueves 9 de julio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a vivir un momentos de mucha emotividad cuando la participante Gisela Paola "Yipio" Pintos Olivera recibió la visita de Mathías Centurión, su novio, durante una nueva edición del “Congelados”.
El reencuentro -cargado de lágrimas -, ocurrió en un momento especialmente difícil para la jugadora uruguaya, quien venía deprimida después de la eliminación de su amiga Andrea del Boca. El joven, conocido como “Chocolatito”, logró ingresar a la casa y le llevó un mensaje de tranquilidad sobre la salud de su mamá y el bienestar de su hija, lo que provocó que "Yipio" se emocionara profundamente.
La participante no pudo contener el llanto al ver a su pareja y aunque durante el “Congelados” debió mantenerse inmóvil, una vez finalizada la visita de "Chocolate" soltó toda la emoción acumulada.
Mathías Centurión aprovechó los pocos minutos que tenía para estar dentro la casa para brindarle todo el apoyo y la contención que necesitaba su novia. El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los seguidores destacaron la sensibilidad de la escena y el envión anímico que significó para Gisela Paola "Yipio" Pintos Olivera.
Este tipo de visitas en “Congelados” se han convertido en uno de los segmentos más esperados del reality, porque le permite a los participantes reencontrarse -aun quesa brevemente- con algunos de sus seres queridos y recibir noticias del exterior.
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