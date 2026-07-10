Maru Botana sobre crianza de sus hijos: "Mi marido nunca me ayudó en nada"

LA INTIMIDAD DE MARU

"Para mí, la maternidad fue tan importante siempre y es tan de la mujer, en un punto, está buenísimo tener marido, pero es tuya y de tu hijo. Por ejemplo, en el momento del parto, en ese momento siempre conecté un montón con mi médico, y me sumaba que estuviese mi marido, pero tampoco es que me volvía loca", confió, Maru.

“No es fácil, porque las crisis las tenés siempre... Ayudó mucho el campo. Fogonazo. Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado. Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable”, contó, Botana, sobre la intimidad con su esposo.