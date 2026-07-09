El emotivo posteo publicado por María Becerra tras la muerte de una fan

Y concluyó su mensaje: “Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”.

La historia de Sol, de Ramos Mejía, había conmovido a miles de personas. Junto a su familia y amigos impulsó una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para continuar con el tratamiento.

Ante la difusión del tema, María Becerra decidió involucrarse de manera directa ayudarla. La conexión entre ambas trascendió el vínculo entre una artista y una fan.

La noticia de su muerte fue comunicada por la familia de la joven a través de Instagram, donde publicaron un mensaje de despedida: “Ella peleó hasta lo último. Vamos a llevarla para siempre en nuestros corazones”. También agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso: “Le dieron una esperanza de vida”.