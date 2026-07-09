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El emotivo posteo publicado por María Becerra tras la muerte de una fan

La popular artista había ayudado económicamente a Sol Varacalli, una joven de 28 años, a realizar el tratamiento contra el cáncer. Qué dijo en sus redes sociales.

María Becerra despidió con enorme tristeza a Sol Varacalli, la joven de 28 años que murió el último miércoles luego de luchar durante varios meses contra un melanoma ocular que se había extendido a su hígado. La cantante había colaborado económicamente con el tratamiento médico.

La artista compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordarla después de haberla acompañado y apoyado.

A través de una historia de Instagram, María Becerra publicó serie de imágenes junto a la joven y escribió: “Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar”.

Y concluyó su mensaje: “Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”.

ADEMÁS: María Becerra reveló su exigente rutina de tratamiento estéticos: "Me meto hielo en la cara"

La historia de Sol, de Ramos Mejía, había conmovido a miles de personas. Junto a su familia y amigos impulsó una campaña solidaria para reunir el dinero necesario para continuar con el tratamiento.

Ante la difusión del tema, María Becerra decidió involucrarse de manera directa ayudarla. La conexión entre ambas trascendió el vínculo entre una artista y una fan.

La noticia de su muerte fue comunicada por la familia de la joven a través de Instagram, donde publicaron un mensaje de despedida: “Ella peleó hasta lo último. Vamos a llevarla para siempre en nuestros corazones”. También agradecieron el apoyo recibido durante todo el proceso: “Le dieron una esperanza de vida”.

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