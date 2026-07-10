Flor Peña y Nico Occhiato a un paso del acuerdo: qué evitó el juicio por 750 millones a Luzu

EL DETRÁS DE ESCENA DEL ACUERDO

"Hablaron con las aguas muy calmas”, contó Barby Franco, en Pasó en América, el programa de tevé nocturno, sobre la información que le contó su marido, Fernando Burlando, abogado representante de Flor.

"Yo creo, intuyo, que Flor Peña va a volver al stream", adelantó la panelista, sobre el futuro de Peña y su dupla con Marley -para El show del verano-, algo que podría volver de cara al final del mundial y el regreso del conductor, de la Copa del mundo. Aquí, señores, no ha pasado nada.