Flor Peña y Nico Occhiato a un paso del acuerdo: qué evitó el juicio por 750 millones a Luzu

"La espuma bajó" y se está gestando un acercamiento entre la actriz y el empresario, con la posibilidad de que ella vuelva al stream, tras la fake news sobre la supuesta muerte del papá de Lionel Messi.
A casi un mes del escándalo con características internacionales que protagonizaron Flor Peña y Nicolás Occhiato por una fake news dada al aire, la relación entre la actriz y el empresario empezó a recomponerse. Luego del regreso del conductor al país, retomaron el diálogo con la actriz y, el reclamo económico por 750 millones, empezó a "quedar en el olvido".
"Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal", expresó Nico, semanas atrás, al momento de conocerse los dichos al aire, en el sreaming, de Flor haciendo referencia a la supuesta muerte de Jorge, el papá de Lionel Messi.
"Dicho todo esto, hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado. No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira”, aclaró, por su parte, Occhiato, en medio de las versiones de que el canal había pedido caudal publicitario.
Pero, más allá de la postura pública de Nicolás dejando en claro su disgusto con la situación de lo sucedido al aire, de mantenerse firme en su decisión de que el programa no siguiese con Flor a la cabeza, las "aguas empezaron a calmarse". Fueron los abogados de ambas partes que intervinieron primero y, en las últimas horas, Peña y Occhiato lograron recuperar el diálogo.
"Hablaron con las aguas muy calmas”, contó Barby Franco, en Pasó en América, el programa de tevé nocturno, sobre la información que le contó su marido, Fernando Burlando, abogado representante de Flor.
"Yo creo, intuyo, que Flor Peña va a volver al stream", adelantó la panelista, sobre el futuro de Peña y su dupla con Marley -para El show del verano-, algo que podría volver de cara al final del mundial y el regreso del conductor, de la Copa del mundo. Aquí, señores, no ha pasado nada.
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