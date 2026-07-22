El capitán del barco que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena se declaró culpable: el motivo

CRIS HABLÓ DE LA MUERTE DE SU NIETA Y DE SU HIJA

"Me importa el cuidado de mi hijo Tomás, de Sofía, mi nuera y de mi nieto, Inti, que viven en Miami, que estén juntos y se puedan cuidar. Como yo tuve una experiencia muy similar (por el inesperado fallecimiento de Romina Yan, su hija), igual a la de mi hijo... Es más, fue el mismo día", supo compartir Cris, en Olga, el canal de stream.

"No fue el mismo mes pero sí, el mismo día... El ocho me persigue, el infinito. Mila está permanentemente presente con nosotros. A veces, es doloroso, a veces es con una sonrisa. A mí se me aparecía Romina y me mandaba señales y, un poco, eso le está pasando a Tomás con Mila. Yo estoy más atenta al dolor de ellos, que a mí", se sinceró, Morena.

"Yo creo que el alma no muere y que Mila está en otro plano. El drama del ser humano es que quiere entender todo, el por qué y el para qué. Y el para qué aparece mucho más tarde, años más tarde, que se te abren portales. Porque, además, fue un segundo, no una enfermedad, algo que pudiésemos manejar", concluyó, la creadora de contenidos infajuveniles.