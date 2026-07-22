El capitán del barco que provocó la muerte de la nieta de Cris Morena se declaró culpable: el motivo

A casi un año del trágico accidente naútico que terminó con la vida de la pequeña, se estableció la fecha para la sentencia que le dictarán al conductor de la navegación que impactó al velero en el que viajaba la nena de 7 años.
A menos de una semana del primer aniversario por la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y de Gustavo, se conocieron las novedades en la causa judicial sobre la responsabilidad criminal del conductor de la embarcación que atropelló al velero en el que viajaban menores de edad. El trágico choque náutico registrado en la Bahía de Biscayne, en la costa de Miami, en Estados Unidos, le significó el fallecimiento a tres niñas, entre ellas Mila, la hija de Tomás y nieta de la directora artística y el exgerente de programación de Telefe.
El acusado, , Yusiel López Insúa, aceptó los cargos por homicidio culposo tras alcanzar un acuerdo formal con la fiscalía federal, a fin de favorecer el resultado de su pena final. Aunque la escala penal contempla un castigo máximo de hasta diez años de prisión efectiva, es decir, en la cárcel, se prevee una pena reducida de un año tras las rejas. Y de seis meses adicionales de arresto domiciliario.
Con la decisión del conductor de admitir los hechos, evitó que se lleve adelante un juicio oral y público en su contra. Y la fecha para conocerse la sentencia definitiva será el próximo 13 de octubre, en el país del norte del continente americano. "Mi cliente acepta la responsabilidad por su negligencia criminal en este trágico accidente", afirmó el abogado defensor del acusado, Walter Reynoso, según los registros judiciales del Miami Herald. El letrado agregó: "Está profundamente arrepentido de su conducta y se siente fatal por el dolor y la pérdida de estas tres familias".
Un dato clave de las pericias realizadas, fue que la justicia constató que el capitán utilizaba teléfono móvil, durante los momentos previos al impacto, que terminó con la vida de las tres inocentes. Estas pruebas resultaron determinantes para consolidar la acusación penal por fallas graves en la seguridad de la navegación.
"Me importa el cuidado de mi hijo Tomás, de Sofía, mi nuera y de mi nieto, Inti, que viven en Miami, que estén juntos y se puedan cuidar. Como yo tuve una experiencia muy similar (por el inesperado fallecimiento de Romina Yan, su hija), igual a la de mi hijo... Es más, fue el mismo día", supo compartir Cris, en Olga, el canal de stream.
"No fue el mismo mes pero sí, el mismo día... El ocho me persigue, el infinito. Mila está permanentemente presente con nosotros. A veces, es doloroso, a veces es con una sonrisa. A mí se me aparecía Romina y me mandaba señales y, un poco, eso le está pasando a Tomás con Mila. Yo estoy más atenta al dolor de ellos, que a mí", se sinceró, Morena.
"Yo creo que el alma no muere y que Mila está en otro plano. El drama del ser humano es que quiere entender todo, el por qué y el para qué. Y el para qué aparece mucho más tarde, años más tarde, que se te abren portales. Porque, además, fue un segundo, no una enfermedad, algo que pudiésemos manejar", concluyó, la creadora de contenidos infajuveniles.
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