Juli Poggio habló de cómo fue su experiencia sexual con una mujer: "Hay que probar todo"

LAS ELECCIONES DE JULI

"Me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí... Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres..", compartió Juli, también, semanas atrás, en una nota para Infobae, en diálogo con Pampita.

"Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar. Entonces yo no busco en otra persona un abrazo, un cariño, una contención, que me digan cosas lindas. Simplemente me divierto y para hablar profundamente, lo tengo a mi novio y no busco otra persona que ocupe ese lugar", aclaró, Poggio.