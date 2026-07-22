Juli Poggio habló de cómo fue su experiencia sexual con una mujer: "Hay que probar todo"

"Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja", describió la influencer, entre las razones por las que le gusta intimar con damas.
Julieta Poggio, próxima a debutar como parte de Popstars, -la competencia de baile y canto de Telefe-, habló de su costado más privado, aquel que deja al descubierto puertas adentro. La influencer y exGran Hermano contó por qué le gustan, también, las mujeres, al punto de haber llegado a intimar con ellas. "Tienen un encanto".
"Estuve una vez con una mujer, a nivel íntimo. Y fue una muy buena experiencia. Para mí, todos tenemos que pasar por la experiencia de la bisexualidad, hay que probar todo en el vida", definió Juli, en una entrevista con Guido Zaffora, para La Nación, sobre su pensamiento a la hora de los vínculos íntimos.
"Yo también me pregunto de dónde saqué una cabeza tan abierta. Y, para mi es que, desde muy chiquita me crié... Me acuerdo que a los doce hacia El Principio y en los camarines había mucha libertad. Me crié en un mundo gay friendly, y aprendí mucho de esa libertad", explicó Poggio, sobre lo que la "inspiró" a sus decisiones de vida.
"Igual, creo que también mi hermana más grande, que tiene novia, tuvo relación abierta, y eso me hizo crecer de una manera y ver las cosas de otra forma. Mi familia es muy abierta, la verdad", agregó, la influencer, durante la nota. "De chiquita, decía “quiero ser esa mujer”, pero ¿para qué ser ella, si podés gustar de ella? Me gustan las chicas. Son muy lindas las mujeres".
"Me gustan más los hombres, pero hay que probar todo para mí... Pasa que las mujeres tienen algo que es como que ya te conocés, ¿viste? No vas a hacer algo que hace un hombre, que te la baja, o decir un comentario que no va. Nos producimos, nos ponemos lindas. Es como que tienen un encanto las mujeres..", compartió Juli, también, semanas atrás, en una nota para Infobae, en diálogo con Pampita.
"Mi corazón ya tiene una persona en ese lugar. Entonces yo no busco en otra persona un abrazo, un cariño, una contención, que me digan cosas lindas. Simplemente me divierto y para hablar profundamente, lo tengo a mi novio y no busco otra persona que ocupe ese lugar", aclaró, Poggio.
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