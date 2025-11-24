¿Pampita quiere volver a ser mamá? "Tengo 90 óvulos guardados"

La modelo se refirió a la chance de engendrar un nuevo hijo y convertirse madre por sexta vez. "Me gustaría tener un nuevo hijo, pero no sé si me va a dar".
Mamá de 5 hijos, Pampita habló de la posibilidad de volver a quedar embarazada. "La respuesta es la misma que con un posible nuevo casamiento, no sé. Primero porque ya estoy grande, pero... Tengo óvulos guardados, podría hacerlo”, compartió Carolina Ardohain, invitada a sería increíble, el programa del streaming Olga. "Si me gustaría tener un nuevo hijo pero no sé si se me va a dar...".
"Tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo. Nunca cerré esa puerta porque, lo que me pasó con mis últimos hijos fue que, por situaciones de la vida, no pude tener esos primeros años de vida como a mí me hubiera gustado. Con Beltrán había fallecido Blanca por lo cual para mí fue muy complicado. Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años, yo estaba muy difícil".
“Tengo como noventa óvulos guardados, me saqué muchas veces porque tenía miedo de no quedar embarazada de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró”, se sinceró Pampita, sobre su decisión de mantener a resguardo una cantidad considerable de óvulos.
“De cada treinta, hay cuatro o cinco que funcionan, debo tener quince buenos, pero están ahí guardados, congelados”, explicó la ex conductora de Los 8 escalones, en las tardes de El 13, ahora dedicada nuevamente a su carrera como modelo y como influencer de marcas. "Para Ana utilicé uno de todos esos. Estuve un año entero intentando … hasta que usé uno de todos esos que tengo guardados”.
Em pareja con el polista y empresario Martín Pepa, Pampita no descarta la posibilidad de volver a pasar por el Registro Civil y de convertirse, nuevamente, en una mujer casada. Recordemos que lo hizo algunos años atrás cuando se convirtió en esposa de Roberto García Moritán, el ex funcionario público.
"Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...”, dijo Carolina, entre risas, sobre las "chanches" de volver a vestirse de blanco para protagonizar una unión matrimonial. ¿Se concretará en el 2026?
