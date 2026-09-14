Iliana Calabró rompió el silencio a dos meses de internación de su pareja: "Estuvo al borde..."

LOS ANTECEDENTES

Luis, conviviente de Iliana, es un empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio de Chacarita cercano al cementerio municipal. Con Calabró mantienen una relación con Calabró desde 2023, cuando ambos fueron presentados por contactos en común, por amistades que los vincularon.

La pareja decidió convivir apenas dos meses después de conocerse, en el departamento de la actriz ubicado en Palermo, en una de las zonas más lindas de la ciudad. Pero los antecedentes de salud de Di Stefano indican que ya había protagonizado otro episodio de riesgo en enero de 2025, cuando fue embestido por una ambulancia en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.