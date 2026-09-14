Iliana Calabró rompió el silencio a dos meses de internación de su pareja: "Estuvo al borde..."

La actriz contó el motivo por el que su enamorado, Luis Antonio Di Stefano, estuvo al borde de la muerte. Y explicó por qué ahora fue trasladado a una clínica de rehabilitación.
Iliana Calabró rompió el silencio, a dos meses de internación de Luis Antonio Di Stefano, su pareja, por un cuadro respiratorio de gravedad a consecuencia de una Neumonía que se complicó por una enfermedad de Epoc, que el empresario atraviesa hace años, por consumo de nicotina.
“Está delicado, o sea, está bien porque ya pasó lo peor, pero después de dos meses de internación, hay que hacer toda una rehabilitación, que es lo más tedioso”, explicó Iliana, en diálogo con Infama, el programa de Marcela Tauro, en América, sobre esta segunda etapa de su pareja, en una clínica, en este caso de rehabilitación.
“Él tuvo una neumonía que se sumó a unos cuadros previos y le agarró refuerte... Costaba mucho que dejase de fumar. Lo que le falta es paciencia, porque se quiere ir. Entiendo, es una tortura. Si uno pudiera filmar todo lo que tiene que atravesar un fumador, cuando le pasa una cosa así, es terrible”, compartió, Calabró.
"Espero que sí, que haya reflexionado sobre lo que le pasó Todos nos asustamos. Estuvo ahí, al borde, y todavía no es del todo consciente de todo lo que pasó. El cerebro debe tener como ese instinto de supervivencia que te hace como olvidar determinados momentos críticos”, dijo la actriz, dejando en claro que el estado de salud de su conviviente, fue de máxima gravedad.
Luis, conviviente de Iliana, es un empresario del rubro de la marmolería con local en el barrio de Chacarita cercano al cementerio municipal. Con Calabró mantienen una relación con Calabró desde 2023, cuando ambos fueron presentados por contactos en común, por amistades que los vincularon.
La pareja decidió convivir apenas dos meses después de conocerse, en el departamento de la actriz ubicado en Palermo, en una de las zonas más lindas de la ciudad. Pero los antecedentes de salud de Di Stefano indican que ya había protagonizado otro episodio de riesgo en enero de 2025, cuando fue embestido por una ambulancia en el barrio de Caballito, aunque en esa ocasión no sufrió lesiones de gravedad.
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