Mirtha Legrand recibió el alta tras una semana internada

En los últimos días había trascendido la posibilidad de que regresara antes a su casa. Sin embargo, los médicos optaron por mantenerla internada algunos días más para completar el tratamiento y controlar su evolución respiratoria.

Volvió a su casa

Finalmente, la respuesta favorable permitió que este domingo abandonara el Mater Dei y regresara a su domicilio. Allí deberá continuar con los cuidados correspondientes antes de definir cuándo podrá retomar plenamente sus actividades habituales.

El problema de salud había obligado a Legrand a ausentarse de su tradicional programa televisivo. Ante esa situación, su nieta Juana Viale asumió la conducción de “La Noche de Mirtha” mientras la histórica presentadora permanecía internada.

Durante toda la semana, la familia y el entorno de la conductora buscaron llevar tranquilidad ante la preocupación generada entre sus seguidores.

Con el alta médica, la prioridad estará puesta ahora en completar la recuperación. Por el momento no se precisó cuándo volverá a la televisión, una decisión que dependerá de su evolución y de las recomendaciones de los profesionales que siguen de cerca su estado de salud.